30分鐘管制別亂跑！北市萬安演習來了　公車停駛、YouBike停路邊

▲萬安演習北部縣市警報發放及交通管制。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

萬安47號演習今天在北部7縣市實施演練，下午1時30分到2時發放警報及交通管制，台北市公車將暫停營運，停於路邊或站台，騎乘YouBike則須將車輛停靠路邊，進行人車疏散管制避難演習。

民國113年萬安47號演習配合漢光實兵演習，22日到25日採分區方式，依照中部、北部、東部及外（離）島、南部地區的順序實施演練。繼22日在中部7縣市實施演練後，今天為北部7縣市，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市。

各地區在演習當天下午1時30分到下午2時，實施警報發放、疏散避難及交通管制，防空警報解除後，續於下午2時至下午2時30分，由地方政府及參演的民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

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台北市公共運輸處指出，今天下午1時30分至2時市區公車暫停發車、轉運站不發車，旅客及車輛只進不出。YouBike及共享汽機車正常營運，演習當下需配合警察及民防人員指揮進行演習，將車輛停靠於路邊，進行人車疏散管制避難演習。

內政部表示，行駛中的車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制。行駛於各重點驗證區的車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

內政部說，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠站及民眾都應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

國防部表示，這次演習將透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，內容為「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難」。訊息中會附帶防空疏散避難設施位置的鏈結網址，點選後會出現地圖，民眾可了解臨近的避難設施。

萬安演習在7月22至25日分區實施，24日為東部及外離島5縣市，分別為花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣；25日為南部3縣市，分別為台南市、高雄市、屏東縣。