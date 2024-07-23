賴清德首次三軍統帥身份視導漢光　醫師背景關心戰傷救護科目

▲總統賴清德首次以三軍統帥身份前往視導漢光演習，雖然三型主力戰機起降科目取消，但仍特別關心戰傷救護科目。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習第二天，總統賴清德首次以三軍統帥身份前往花蓮基地視導，不過碰上凱米颱風接近的影響，空軍三型主力戰機的起降及熱加油科目取消；不過，賴清德仍前往勉勵官兵弟兄，發給加菜金，同時有醫師背景的他，也關心官兵執行戰傷救護的演練科目。

今年第3號中度颱風「凱米」持續朝台灣靠近，預計24、25日兩天是風雨最劇烈的時段，中央氣象署預估23日上午11時30分發布陸上警報，首波警戒區估計包括宜花東為主。

在此同時，本週正好是國軍漢光40號演習，這也是賴清德上任總統以來，第一次以三軍統帥身份視導漢光，幕僚團隊也積極規劃軍事視導行程，23日他則親自前往花蓮空軍基地，但受到颱風的影響，天候不佳的關係，本來規劃三型主力戰機起降及熱加油等科目，最終宣告取消。

國防部發言人孫立方表示，雖然空軍基地上空有短暫的放晴，但實施演練的空域天後狀況仍不佳，因此在多方的考量之下，決定取消演練；至於颱風對漢光演習的影響部分，他表示，會審慎評估，在完成與災害風險中取得平衡。

儘管三型主力戰機的起降相關科目取消，賴清德依舊前往給予正在執行演習的官兵鼓勵，並發給加菜金；而他醫師背景的他，也親自關心戰傷救護的演練科目。

至於颱風對於漢光演習所帶來的影響，軍方表示，鑑於颱風可能影響，國軍依據年度演習訓令及「國防部災害應變現行作業程序」，已完成演練課目、防颱整備及應變兵力等相關規劃。

在颱風影響期間，軍方會依各型機艦天候放行標準，逐日檢視修調演練課目，如遇重大災害，且已形成立即威脅或造成人員傷亡時，立即轉換協助地方遂行災害防救任務。

▼總統賴清德首次以三軍統帥身份前往視導漢光演習，雖然三型主力戰機起降科目取消，但仍特別關心戰傷救護科目。（圖／總統府提供）

