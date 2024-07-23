賴清德台語致詞挨轟　賴品妤：「台灣」民眾黨扛不起招牌就不要硬扛

▲總統賴清德在民進黨全代會全程台語致詞，遭在野黨批評意在「台獨」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

實習記者歐承翰／台北報導

兼任民進黨主席的總統賴清德在黨全代會中，全程以台語致詞，遭民眾黨立委林國成批評是「把人民推入火坑的前兆」，若想獨立可以直接明講。對此，前民進黨立委賴品妤22日反嗆，批評別人使用的語言，才是分化族群和操弄意識形態，更抹煞母語的文化價值，「國會擴權想管到民進黨內的全代會？」，狠酸林國成所屬政黨叫「台灣」民眾黨，所做之事都與核心思想背道而馳，「扛不起招牌就不要硬扛」。

21日的民進黨全代會上，賴清德全程以台語致詞，提出包括建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權的三大目標。此舉卻遭林國成怒轟，「全程用台語在幹什麼？難道這樣就獨立了嗎？」還說自己不反對發揚台語文化，但賴清德的異常作為，就是想把人民推入火坑的前兆。

▼民眾黨立委林國成轟賴清德全程台語致詞是「把人民推入火坑」，想台獨就明講。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，賴品妤22日於社群平台Threads撰文質疑，賴清德在民進黨全代會致詞全程使用台語，莫名其妙被林國成批評是「把人民推入火坑」，她反問，在自己的國家、自己的土地，甚至是在自己的黨內，用自己熟悉的母語說話，這件事有什麼問題？林國成是對使用母語的人有意見？還是國會擴權想管到民進黨內的全代會？

賴品妤提到，台灣早已制定《國家語言發展法》，載明國家語言一律平等，「國民使用國家語言應不受歧視或限制」，且林國成所屬的是一個取名叫「台灣」民眾黨的政黨。一個政黨用「台灣」來命名，卻還如此赤裸裸的歧視台灣的母語、打壓台灣的母語，完全瞧不起母語、更抹煞母語的語言文化價值。

賴品妤強調，批評別人使用的語言，才真正是在分化族群、操弄意識形態，有這樣的思想，還敢繼續使用抄襲來的政黨名稱，偷得蔣渭水招牌，卻和蔣渭水的核心思想背道而馳，「扛不起招牌就不要硬扛」。

賴品妤指出，林國成曾說高雄的地方選舉是他負責，她建議林國成，在高雄選舉時不要說台語，因為很危險、異常，畢竟「使用台語會把人民推向火坑」這是林國成自己說的。

▼前民進黨立委賴品妤回嗆林國成，虧他所屬的政黨叫「台灣」民眾黨。（圖／記者屠惠剛攝）