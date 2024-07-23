一圖看各地風雨時程　凱米登陸宜蘭機會高「周三、四風雨最猛」

▲凱米颱風影響各地風雨時程。（圖／天氣風險公司提供）※點圖放大

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風進逼，氣象署今(23日)上午11時半將發布陸上颱風警報，天氣風險公司也公布「凱米颱風風雨時程」圖，指登陸宜蘭機會最高，周三(24日)、周四(25日)影響最劇烈。

天氣風險公司表示，目前凱米颱風加速北上，持續增強，預估颱風將以接近中度颱風上限的強度接近台灣。路徑部分，過去12小時預測資料稍微向南調整，由昨天的西北颱路徑，修正至登陸宜蘭的機會最高，也不排除有再向南修正的機會。

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至於凱米颱風影響熱區與時段，天氣風險公司也公布「凱米颱風風雨時程」圖，指出颱風路徑向南修正後，暴風圈會壟罩台灣多數地區，其中周三(24日)、周四(25日)影響最劇烈，基隆、宜蘭、北花蓮、北部、中部、中南部山區、馬祖等是影響熱區。

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其中各地風雨情況，天氣風險公司表示，基宜、北花蓮，預計周二下半天開始有間歇性風雨，並逐漸增強；周三上午進入暴風圈，風雨轉強，風雨最劇烈的時間為周三白天至周四上午，周四下午後風雨稍轉緩。

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大台北部分，天氣風險公司說明，周二晚間起開始有一陣陣的風雨；周三風雨增強，周三下午至周四上午風雨最為劇烈；周四下午後風雨轉緩。

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▲未來降雨變化趨勢 。（圖／氣象署提供）

桃竹苗方面，天氣風險公司表示，周二位於背風面，高溫炎熱；周三白天起風雨漸增，周三晚間至周四白天風雨最大，沿海強陣風、山區豪大雨；周四入夜後風雨轉緩。

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中部、澎湖風雨趨勢，天氣風險公司說明，周二依然是晴朗炎熱、山區午後短暫雨的天氣。周三下午開始有間歇性的風雨，晚間風雨轉強，周三晚間至周四晚間是風雨最明顯的時期，山區有持續性的大雨。

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南部情況，天氣風險公司表示，雖然不一定會列入陸上警戒範圍，但仍須嚴加戒備，周二依然是山區午後雷雨的天氣；周三下午風雨逐步增強，周三晚間至周四晚間都有強風驟雨，颱風遠離後山區降雨將持續到週五，務必嚴防土石災害發生。

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金門則有暴風圈掠過，周四下午至周五上午有間歇性風雨。馬祖周四清晨進入暴風圈，風雨增強，周四午後至周五清晨風雨最大，也是本次颱風特別需要注意的地區。

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中央氣象署預報員劉宇其則表示，凱米逐漸往台灣東方海面移動，周三、周四有機會穿過北端陸地進入台灣海峽，也影響台灣最大的時候，路徑與前幾天相比更往南、更靠近台灣陸地，因此對於台灣風雨帶來影響更大，全台灣容易有豪大雨，不乏有短延時強降雨，西半部、宜蘭及花蓮北側有豪大雨，山區甚至有超大豪雨發生機會。