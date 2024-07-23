凱米颱風「環境垂直風切減弱」　鄭明典示警：觸陸前結構會增強

▲凱米颱風環境垂直風切減弱，環流觸陸前結構會增強。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

中度颱風凱米持續進逼，氣象署昨深夜已發布海上警報，強度略為增強，暴風圈也稍擴大，前氣象局長鄭明典提醒，凱米颱風環境的垂直風切已經減弱，在凱米颱風環流接觸陸地前，應會有一段颱風結構增強發展的過程。

前氣象局長鄭明典今(23日)在臉書上表示，凱米颱風所在的區域海溫很高，過去幾天凱米颱風近中心也有很顯著的對流爆發現象，但是強對流維持的並不穩定，消消長長。

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鄭明典指出，仔細看前幾次的對流爆發，高對流雲鼎一直都偏在低層中心的西側，這是垂直風切太強的現象，以至於颱風的垂直結構無法維持，可以說就是垂直風切限制了凱米颱風的增強。

不過鄭明典提醒，最新觀測數據顯示，凱米颱風環境的垂直風切已經減弱，所以在它的環流接觸陸地之前，應該會有一段颱風結構增強發展的過程。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，凱米颱風過去風切比較大，增強速度沒那麼快，但昨天晚間到今天凌晨風切變小，凱米颱風整體發展增強，預估未來強度發展會到比較強的中颱，預測最大風速每秒43公尺，不排除到可到中颱上限，每秒接近50公尺。

劉沛滕指出，凱米颱風預估最強時間點會在明天上半天，也就是暴風圈開始影響台灣之前的這段時間，暴風半徑也會擴大。

