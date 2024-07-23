凱米逼近！他坐等「星期四放颱風假」　網點出1狀況：皮要繃緊了

▲已有網友期待放颱風假。示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中度颱風「凱米」持續朝向台灣靠近，預計明天、後天會是風雨相對劇烈的時間，中央氣象署昨（22日）晚已發布海上警報，並預計在今（23）日上午11時30分發布陸上警報。就有網友認為星期四應該會放假，大家覺得連續放到週末的機會高嗎？話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「這次颱風假會放幾天」為標題發文表示，從現有資訊來推斷，星期四應該有很高的機會放假，大家覺得雙北連放星期三、四、五的機率高嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「這次遇大潮，皮要繃緊了」、「週五請假，直接一波連假」、「要也是星期三放吧」、「7、8月本來就是要靠颱風假才能休息」、「放幾天不知道，但六、日一定大暴雨」、「禮拜三開始放就好，我要求不多」。

不過也有網友表示，「不可能放假，之前好幾個颱風都是本來說要來，後北偏南偏，反正就是不會來」、「別作夢，乖乖上班」、「放不到，醒醒」、「0，但是狂風暴雨、灰頭土臉的去上班」、「現在都在家工作」。

▲凱米颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉宇其指出，隨著颱風靠近，今入夜後，北部、東北部雨勢將轉大，且明天風雨會更明顯；至於走勢，週三、週四有機會穿過北端陸地進入台灣海峽，也是台灣受到影響最大的時候。另從預報路徑來看，接近東北部機會高，不排除往花蓮或北部近海通過，登陸縣市仍要觀察，但無論登陸與否、登陸地點在哪，對台灣的影響都很大。

而要特別注意的是，天氣風險總經理賴忠瑋在粉專上指出，此次颱風除了要注意風雨，沿海地區也要特別留意海水倒灌，因為颱風的低氣壓加上適逢大潮，如果河川無法排掉大量降雨，沿海地區就容易有積淹水的狀況。