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颱風搶菜「價格漲12%」創半年新高　菜販估：明天還會更貴

▲颱風來了，民眾到市場搶買青菜。（圖／記者楊惠琪攝）

▲颱風逼近，今天一早就有許多民眾到市場搶買青菜。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中颱凱米逼近，受颱風預期心理影響，今天一早傳統市場就出現搶菜潮，菜價也應聲飆漲。據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜平均批發價每公斤44.1元，比上一個交易日大漲5元，漲幅達12%，更創下近半年新高，葉菜類價格普遍上漲，青江菜、地瓜葉、A菜每公斤價格直逼70元，有民眾就說：「吃蛋比吃菜還便宜。」

因昨天果菜市場休市，今天進貨量較休市前大幅增加。據北農統計，今蔬菜到貨量1644噸、每公斤平均交易價格44.1元，比上個交易日平均價39.1元、交易量1307公噸，均大幅增加。

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北農分析，今天市況因休市後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，雖然到貨量大幅增加，但因颱風逼近，承銷人購買意願強烈，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。漲幅較明顯的包括，高麗菜上漲8元、小白菜漲7元、地瓜葉上漲6元。

新莊公有市場菜販廖炯程說，今天一早就出現搶菜人潮，不到9點葉菜類幾乎搶購一空，近期因為持續高溫、豪雨不斷等極端氣候影響，葉菜類價格居高不下，零售價格每斤動輒60元，牛番茄也飆破百元，預估明天還會有一波搶買人潮，預期明天菜價應該會再上揚。他也建議消費者，除了葉菜類外，也可以選擇價格穩定的豆芽菜、菇類或根莖類等替代蔬菜。

台北市信義區傳統市場業者說，今天葉菜類平均漲幅約2成，尤其又以青江菜、小白菜、地瓜葉漲幅明顯，預估葉菜類價格還會持續波動幾天。張姓家庭主婦說，最近葉菜類菜價驚人，甚至比雞蛋還貴，颱風天吃菜不如多吃蛋。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，近日因為天氣炎熱，蛋雞產蛋率下降，各地蛋商已逐漸消化雞蛋，加上天候因素也影響蔬菜採收，近期菜價高漲，間接帶動雞蛋買氣，以目前零售端每斤約40元而言，的確比菜價還低，預期颱風會再帶動雞蛋買氣。

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