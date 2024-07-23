玩密室逃脫遇大火「上銬逃不掉」　俄女全身97%燒傷亡

▲參加密室逃脫的2名女子被發現的時候還活著，但在醫院宣告不治。（圖／翻攝自1news.az、Readovka）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一場密室逃脫遊戲發生意外，工作人員為了增加恐怖氛圍點火，沒想到在他揮舞電鋸之際，火勢失控延燒，整個房間著火，當時正在密室參加遊戲的19歲女子被綁在椅子上，25歲好友則是被銬上手銬，儘管工作人員尋找鑰匙救人，但兩人最終雙雙喪命，其中一人全身97%燒傷。

太陽報報導，事發於高加索地區的達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala），19歲女子阿細亞特（Asiyat）與25歲女子麥迪娜（Madina）參加的是「恐怖屋」密室逃脫，新婚才5天的阿細亞特說服21歲丈夫賽義德（Said）帶她去玩。

在遊戲開始之後，阿細亞特被綁在地牢的椅子上，麥迪娜被銬上手銬。工作人員為了增添遊戲恐懼感，就把手套浸入汽油後點燃，接著揮舞電鋸，結果火勢失控延燒。

▲阿細亞特說服21歲丈夫賽義德帶她去玩。（圖／翻攝自Telegram）

目擊者與家屬宣稱，工作人員當時是想模擬縱火情境，結果現場失火，麥迪娜整個人燒起來，同行的賽義德脫下衣服試圖滅火，但沒有成功，接著跑出去找滅火器，不過由於遊戲現場是密室迷宮設計，很難找到出去的路、也很暗，「他試著擊破窗戶欄杆，但他做不到，只能靠著雙手尋找阿細亞特和麥迪娜」。

工作人員當時趕緊尋找鑰匙想把人救出來，而隔壁咖啡廳的人在發現有煙霧飄出之後通報消防機構，消防員立刻趕來現場。

當救援人員發現阿細亞特和麥迪娜的時候，兩人都還活著，但當時已經掙脫的阿細亞特因為試著協助麥迪娜逃脫，後來死於吸入一氧化碳，麥迪娜全身97%燒傷身亡。賽義德則是全身50%燒傷，正在醫院接受治療，但不知道新婚妻子過世的消息。

對這起案件，俄羅斯警方已展開調查，肇事者面臨最高10年有期徒刑。

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