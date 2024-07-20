海地移民船爆炸40人「魂斷大海」！乘客點蠟燭祈禱　引燃油桶

▲海地武裝分子掌控首都太子港大部分地區，導致人民紛紛逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

一艘載著80多名海地移民的船隻在海上起火，導致至少40人喪命。該艘移民船原本是要開往土克斯及開科斯群島，但卻遇到大火。起火原因初步判定是有乘客為了祈禱點燃蠟燭，但卻失手引爆裝滿汽油的油桶。

根據《衛報》報導，國際移民組織（IOM）指出，一艘載有海地移民的船隻在海上起火，至少造成40人死亡。這艘船載有超過80名乘客，從海地北部的聖米歇爾堡出發前往土克斯及開科斯群島。

IOM在海地首都太子港的分部在聲明中表示，火災發生時，有41名倖存者被海地的海岸警衛隊救出，目前他們正在接受IOM提供的照顧和支持，其中11人被送往最近的醫院接受治療。

海地北部民防辦公室主任尚-亨利·佩蒂特（Jean-Henri Petit）向《邁阿密先驅報》透露，起火原因是有乘客在船上用火柴點燃蠟燭，打算舉行祈求船隻安全航行的儀式，怎知卻不慎引燃一旁裝滿汽油的油桶，導致油桶起火並爆炸。

IOM駐海地代表格雷戈里·古德斯坦（Gregoire Goodstein）在聲明中表示，這起悲劇事件突顯了兒童、女性和男性在非正規路線移民過程中所面臨的風險。他還強調，過去數個月以來，海地當地幫派組織不斷煽動暴力事件，使得海地人不得不採取「絕望的措施」逃離自己的國家。

作為長期拖延任務的一部分，上百名肯亞警察7月陸續抵達海地，協助海地警察對抗占領首都太子港大部分地區的武裝分子。當地武裝組織的暴力行為引發了人道危機，使得近60萬人流離失所，500萬人面臨嚴重的糧食不安全問題。