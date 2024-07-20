判處監禁16年！《華爾街日報》記者被俄裁定「間諜罪成立」

▲《華爾街日報》記者格甚科維奇被俄羅斯判處監禁16年監禁。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國《華爾街日報》記者格甚科維奇（Evan Gershkovich）去年被捕後，美國就不斷要求俄方放人，強調新聞工作不是犯罪。不過，俄羅斯法院19日宣判，認定格甚科維奇在俄從事間諜活動的罪名成立，並將他判處16年監禁。

綜合CNN與路透社報導，32歲的格甚科維奇是冷戰結束以來，首位被指控在俄從事間諜活動的美國記者。2023年3月29日，格甚科維奇因涉嫌試圖取得國防機密，在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）遭俄方逮捕，隨後更被控從事間諜活動，但他本人、華府，以及《華爾街日報》都強烈否認相關指控。

2024年7月19日下午5點，格甚科維奇出庭受審。從法庭公布的畫面可見，自審判以來首次剃了頭的格甚科維奇，身上穿著T恤和黑色長褲，站在法庭的玻璃隔間裡，不過他看上去十分鎮定，還不時轉頭向記者微笑。

▲格甚科維奇神情輕鬆，還不時朝鏡頭微笑。（圖／路透）

法官用俄語宣讀了近4分鐘的判決後，詢問他是否有任何問題，而格甚科維奇則用俄語回答說「沒有」。隨後，葉卡捷琳堡法院宣布格甚科維奇將被判刑16年，而他在監獄關押的這16個月將從刑期中減去。

俄羅斯在審判格甚科維奇的案子時進展迅速，引發人們對克里姆林宮是否打算利用他作為與美國交換囚犯的一部分的猜測。此前，俄羅斯總統普丁接受前福斯新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪時，曾透露俄方考慮釋放格甚科維奇，以換取一名俄羅斯囚犯的自由。

雖然普丁並未直接點名俄國希望釋放的人選，但媒體推測，他指的是2019年在德國暗殺前車臣將領後被捕的特務柯拉希可夫（Vadim Krasikov）。然而，俄羅斯發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在宣布判決前的一次電話會議上被問及此問題時未作置評。