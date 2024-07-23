俄12士兵吃「毒西瓜」遭毒殺！烏克蘭抵抗組織下藥　30人住院

▲烏克蘭抵抗組織在西瓜下藥，成功毒死12名俄羅斯士兵。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍隊有12名士兵在烏克蘭馬力波市（Mariupol）吃下遭烏克蘭抵抗組織偷偷下藥的「毒西瓜」後中毒身亡，另有30人住院治療。

根據《每日郵報》引述當地媒體報導，占領烏克蘭城市馬力波市的俄羅斯部隊發生中毒事件，有數十名士兵吃下從俄羅斯商人手中買來的西瓜後集體中毒，其中30人送醫，另有12人死亡。

報導指出，烏克蘭當地的抵抗組織將這些西瓜注入毒物後，以低價轉賣給俄羅斯商人，而這些不知情的俄羅斯人再把整批毒西瓜賣給駐紮當地的俄羅斯軍隊。中毒事件曝光後，烏克蘭的一個抵抗組織也在社交媒體上諷刺發文表示，「這是給你們的東西！感謝你們的保護。」暗示毒西瓜事件為他們所為。

遭到流放的馬力波市長瓦季姆·博伊琴科（Vadym Boychenko）的顧問彼得·安德里尤申科（Pyotr Andryushchenko）則強調，「抵抗運動仍在積極進行中。」

他補充說，「我們的人民（烏克蘭人）並不會直接參與這些向俄羅斯人交付危險『禮物』的任務。但總會有一些來自俄羅斯的人想要賺錢，他們想做些交易。這次任務其實很簡單，這些西瓜很明顯是為了軍事基地所購買的。」而這些俄羅斯人先以低價買到一批西瓜，再賣給軍營，使得西瓜成功造成抵抗組織「預期中的損害」。

鄰近馬力波的克里米亞2023年也曾經發生類似事件。有24名俄羅斯士兵喝下由烏克蘭抵抗組織提供的有毒伏特加後死亡。

該組織自稱「克里米亞戰鬥海鷗」，他們在Telegram頻道上聲稱，毒死了24名俄羅斯士兵。該組織也自爆，曾用女色在俄軍的軍事檢查站吸引數十名士兵接受混有砒霜的食物。