和男友接吻「突被摸胸」　她頓時反感！網見1關鍵：超不尊重你

▲男友突然伸手摸胸。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，日前她和男友接吻時，對方突然伸出手摸她胸部，讓她覺得不太舒服，因為她過去就曾告訴對方，自己真的不喜歡性，是她想法太傳統嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友親吻會摸奶」為標題發文拋問，若男友在親自己時突然摸胸，是否就代表對方想要「壞壞」？她強調與男友交往之前，就已經明確說過自己不喜歡性，甚至還有點反感，所以最多只能親、抱和牽手。

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然而，原PO日前和男友在親吻時，對方卻突然摸她的胸部，讓她覺得很不舒服。接著她也說，因為他們才交往一個月，所以對於男友的的行為，她實在不能接受，是她的想法太傳統嗎？

貼文曝光後，有網友指出關鍵，「我覺得如果你有提早講他依然如此，那表示你們不適合」、「你說過不要，這樣超級沒尊重你」、「你已經說了他還不尊重你，那是他的問題，沒有人規定情侶一定要發生性關係」。

也有網友回應，「就是一個想做、一個不想做，分手比較快，不然早晚還是會因為同樣的事吵」、「一個人一種感情觀 ，封不封閉都隨便，沒有誰是對的，只有適不適合的問題」、「要以自己的感覺為主，不要責怪自己」。還有網友建議，「沒有所謂封不封閉，從你自己的感受為出發就好，你不喜歡的行為對方就應該尊重你，你可以再次嚴肅的跟他告知，如果對方還是一樣就放生」、「不喜歡就講清楚，對方沒辦法接受就分開」。