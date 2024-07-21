用交友軟體「很難交到男友？」　女網友曝經驗：目標要很明確

▲交友軟體容易交到男友嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

現在有很多人都會透過交友軟體來認識新朋友，近日就有網友發文表示，她之前就曾聽好友說，其實使用交友軟體也不好找男友，但她因為太孤單，所以還是下載了，只是實際使用過後，卻也覺得很競爭，大家覺得交友軟體容易找到伴侶嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「女生覺得交友軟體好找到男友嗎」為標題發文，提到她有個朋友雖是擁有2萬粉絲的網美，但卻也曾告訴她，交友軟體其實很難找到男朋友，就算約出去見面，之後也沒聯絡。

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不過原PO透露，她因為覺得孤單，想要找個男朋友，所以最後還是選擇下載了交友軟體。只是她實際使用後卻發現，交友軟體真的很競爭，就算今天和配對到的對象聊得很愉快，也難保對方會不會隔天就找到更滿意的對象，進而冷落自己。

原PO坦言，使用交友軟體實在難以確定對方是否在「養魚」，且即使真的開始交往，也不知道對方會不會一邊與自己交往，一邊仍繼續使用交友軟體，只把自己當作是備胎。

貼文曝光後，女網友紛紛分享經驗，「交友軟體真的很難找男友，連找朋友都有點小困難」、「看運氣吧，我在交友交到現任男友，還認識不少人變成普通朋友的」、「運氣問題，我也是交友軟體找的，交往一年多都還沒吵架過，還是遠距離，把我養胖十公斤還沒嫌棄我」、「在交友軟體找，你目標要很明確，什麼樣的人適合你？什麼樣的人可以走入關係？而且看人眼光要準，才能篩選掉錯誤對象，不容易但不無可能」。