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給小費就能當大爺？　外送員：是鼓勵不是施捨

近年許多人開始跑外送。（圖／記者劉耿豪攝）

▲近年許多人開始跑外送。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近年許多人跑外送，有些暖心客人會給外送員小費，而一名外送員表示，「台灣本就沒有小費文化，小費是對外送夥伴的鼓勵不是施捨」，引發兩派網友討論。

原PO在Dcard以「給所有誤解『外送員小費』的人」為題發文，「有關小費的部分，外送員是經由外送平台系統隨機指派，並沒有辦法了解該外送員的習性跟能力，若擔心先給小費，會遇到體驗不佳的外送員，建議可以在外送員將餐點送達後，再由您對該外送員的喜好程度，評估是否給予小費，小費可以是現金，不限金額外送員並不是依靠小費謀生！請量力而為，不要讓小費影響生活與心情。」

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原PO表示，有些人會要外送員幫買菸酒，「外送員常因客人的脅迫利誘（給負評/小費）導致進行『非』常規的流程，然後被終止合作」，也有人下單後電話不接，導致延誤送餐。

原PO說，不住1樓的客人，常認為外送員要送上樓，「我本人不排斥爬樓梯但請同理心對待外送員」，原PO強調，外送員只有取送餐，沒有額外服務，正常來說也不用送上樓。

至於給小費這文化，原PO指出，「台灣本就沒有小費文化（與歐美不同），小費是對外送夥伴的鼓勵不是施捨，若您在經濟狀況許可之下，建議可以適當鼓勵外送夥伴，讓外送夥伴，感受到他的付出是有人關懷的。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「沒有一個外送員會刻意拖延您的單，這個行業單價不高，靠單量在賺錢」、「宅配，搬家，都有送上樓欸，契約door to door」、「熊貓的小費我都當懸賞金，餐期或點冰給15元，非餐期不給，下雨給30元，我都只點200至300元餐點如果50元以上我給不起」；不過也有人說，「講得外送員多委屈一樣，老話一句，不爽不要做。」

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