和男友壞壞「沒有血」　她被懷疑不是第一次！網罵翻

▲原PO被懷疑不是第一次。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人有處女情節，甚至堅信「沒有流血」就代表已經不是第一次。近日就有女網友發文表示，她和男友相差12歲，前陣子發生第一次性行為後，她就見內褲上有一點點血跡，只是沒想到男友卻因為沒有當場看到她流血，就懷疑她不是「處女」，讓她傻眼。

女網友在Dcard上，以「男友懷疑我不是處女」為標題發文，提到她男友比她大12歲，是她的第二任，但她和第一任男友並未發生過性關係。原PO透露，她與現任男友在前陣子有了第一次的性行為，雖然當下並未流血，但她回家後卻在內褲上發現了一小灘血跡。然而，男友卻因為沒有親眼看到血，就懷疑原PO不是處女。

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對此，原PO感到不悅，即使男友沒有看到血，但從生澀反應和困難的過程，應該都足以證明她是處女，有人懂她的感覺嗎？這本來應該是美好的回憶，結果卻被懷疑。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這年頭讀書犯法了嗎」、「本來就不一定有血吧，什麼時代的人」、「聊到第一次，男友也問過我怎麼沒有流血，我直接爆氣」、「男生朋友遇過處女沒流血，真的會有疑問，不知道哪個朝代生的」、「像這種只在乎你是不是處女的人，幾乎只是想要你的身體而已」。

雖然有些人認為，處女在初夜會落紅，但是鍾婦產科曾郁文醫師曾強調，有許多外力因素都可能導致處女膜受損破裂。她也指出初夜沒落紅的幾種可能性，包含曾經劇烈運動，處女膜早已受損；處女膜韌性高或寬大有彈性，不易破裂；出血量太少不易被發現；處女膜畸形者，或因醫療行為導致處女膜已破裂，許多因素都非女性自己可控制。