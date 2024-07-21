　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和男友壞壞「沒有血」　她被懷疑不是第一次！網罵翻

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO被懷疑不是第一次。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人有處女情節，甚至堅信「沒有流血」就代表已經不是第一次。近日就有女網友發文表示，她和男友相差12歲，前陣子發生第一次性行為後，她就見內褲上有一點點血跡，只是沒想到男友卻因為沒有當場看到她流血，就懷疑她不是「處女」，讓她傻眼。

女網友在Dcard上，以「男友懷疑我不是處女」為標題發文，提到她男友比她大12歲，是她的第二任，但她和第一任男友並未發生過性關係。原PO透露，她與現任男友在前陣子有了第一次的性行為，雖然當下並未流血，但她回家後卻在內褲上發現了一小灘血跡。然而，男友卻因為沒有親眼看到血，就懷疑原PO不是處女。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO感到不悅，即使男友沒有看到血，但從生澀反應和困難的過程，應該都足以證明她是處女，有人懂她的感覺嗎？這本來應該是美好的回憶，結果卻被懷疑。

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這年頭讀書犯法了嗎」、「本來就不一定有血吧，什麼時代的人」、「聊到第一次，男友也問過我怎麼沒有流血，我直接爆氣」、「男生朋友遇過處女沒流血，真的會有疑問，不知道哪個朝代生的」、「像這種只在乎你是不是處女的人，幾乎只是想要你的身體而已」。

雖然有些人認為，處女在初夜會落紅，但是鍾婦產科曾郁文醫師曾強調，有許多外力因素都可能導致處女膜受損破裂。她也指出初夜沒落紅的幾種可能性，包含曾經劇烈運動，處女膜早已受損；處女膜韌性高或寬大有彈性，不易破裂；出血量太少不易被發現；處女膜畸形者，或因醫療行為導致處女膜已破裂，許多因素都非女性自己可控制。

ET快訊
快訊／6縣市豪大雨特報！
快訊／徐若熙、古林睿煬都被注意到了！韓國教頭來台情蒐
回收嬤大熱天撿空罐！他好心請喝飲料　對方神回10字：侮辱性極
快訊／明星賽兩戰62354人次觀戰破紀錄！
凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝
快訊／爆冷門！正國會「出槌」蓋成廢票僅守3席　陳亭妃突圍拿2

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／6縣市豪大雨特報！對流雲系發展旺　最新警戒區曝

凱米颱風進逼　綠島蘭嶼海運周二、周三停航

早餐店大冰奶一喝就拉！食藥署證實「3元素結合」通腸效果超好

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

7月下旬「4生肖」超強運！ 賺錢賺不停　屬猴事業一飛衝天

回收嬤大熱天撿空罐！他好心請喝飲料　對方神回10字：侮辱性極大

和男友壞壞「沒有血」　她被懷疑不是第一次！網罵翻

健檢「1指標」連3年紅字！40歲工程師慘中風：一堆人不知道

快訊／雷雨亂航班　台南、嘉義機場「暫停地面作業」

連3人畏罪、轉貼新聞被停權！胡采蘋警覺不對勁：太像魷魚遊戲

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

I人恐懼XD金智媛來台「嚇到摀嘴」　1.2樓都是人「踮腳揮手」沿路送愛心

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

秦良丰最近復健畫面曝　慈父憂兒擲筊竟得「下下籤」

村長騎公務車巡視水門　遭民眾攔車嗆：吃酒喔？

快訊／6縣市豪大雨特報！對流雲系發展旺　最新警戒區曝

凱米颱風進逼　綠島蘭嶼海運周二、周三停航

早餐店大冰奶一喝就拉！食藥署證實「3元素結合」通腸效果超好

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

7月下旬「4生肖」超強運！ 賺錢賺不停　屬猴事業一飛衝天

回收嬤大熱天撿空罐！他好心請喝飲料　對方神回10字：侮辱性極大

和男友壞壞「沒有血」　她被懷疑不是第一次！網罵翻

健檢「1指標」連3年紅字！40歲工程師慘中風：一堆人不知道

快訊／雷雨亂航班　台南、嘉義機場「暫停地面作業」

連3人畏罪、轉貼新聞被停權！胡采蘋警覺不對勁：太像魷魚遊戲

周思齊戴麥訪問與誠泰老戰友招手　接球MISS被王傳家虧

拚賺萬元紅包！4檔抽籤股比一比　光電業銘旺科靠奧運題材衝一波

大S狀態被嫌！　兩性專家批「男女差別待遇」嗆酸民：撒泡尿照鏡子

快訊／6縣市豪大雨特報！對流雲系發展旺　最新警戒區曝

高虹安涉貪案7／24宣判　柯文哲今赴新竹拜廟！曝高「氣色很好」

台籃傳奇教頭林正明逝世　能仁家商主帥盼傳承恩師精神

孟加拉逾百死！最高法院廢除大部分公職配額制　93%擇優錄取

二十屆三中會《決定》全文曝光　完善兩岸經濟政策、深化融合發展

快訊／徐若熙、古林睿煬都被注意到了！韓國教頭親自來台情蒐

國際扶輪3501地區首位！越籍新住民阮慶漓接任中壢六和扶輪社長

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

生活熱門新聞

快訊／雙颱共舞！「巴比侖」颱風也生成　最新路徑出爐

「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」　專家：周四風雨最明顯

凱米「突猛發展」　 鄭明典：很少見

凱米颱風最快明晚發海警！周三、四風雨最大「西半部首當其衝」

今恐雙颱共舞！　凱米最新各國路徑出爐

女友一彎腰「空杯了」　他求問正常嗎？

快訊／7縣市大雨特報　下到晚上

孩童「衝出斑馬線」！駕駛按喇叭停讓挨嗆

請客人收餐盤的店變多了！網點出1狀況

獨／7天2起結紮男「老婆懷孕」　檢驗結果臉綠了

PTT發聲明！認補教男「疑板務站長」

巴比侖颱風生成「沒有藤原效應」　專家曝侵台機率

可不可女店員家賠7位數　網驚：家中有礦？

更多熱門

相關新聞

和男友接吻「突被摸胸」　她頓時反感

和男友接吻「突被摸胸」　她頓時反感

近日有女網友發文表示，日前她和男友接吻時，對方突然伸出手摸她胸部，讓她覺得不太舒服，因為她過去就曾告訴對方，自己真的不喜歡性，是她想法太傳統嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

交友軟體「很難交到男友？」　女網友曝經驗

交友軟體「很難交到男友？」　女網友曝經驗

可不可女店員家賠7位數　網驚：家中有礦？

可不可女店員家賠7位數　網驚：家中有礦？

外送員碎念「爬樓梯熱、車沒地方停」她傻眼

外送員碎念「爬樓梯熱、車沒地方停」她傻眼

不用沐浴球！她洗澡「用1方式」起泡

不用沐浴球！她洗澡「用1方式」起泡

關鍵字：

處女處女膜初夜第一次Dcard

讀者迴響

熱門新聞

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

快訊／雙颱共舞！「巴比侖」颱風也生成　最新路徑出爐

「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」　專家：周四風雨最明顯

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」

凱米「突猛發展」　 鄭明典：很少見

凱米颱風最快明晚發海警！周三、四風雨最大「西半部首當其衝」

6旬翁3500萬賣房！豪宅掛紅布條慶賀：終於解脫

女全身被扒光！男友逼拍裸照：讓妳紅

更多

最夯影音

更多

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面