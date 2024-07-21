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可不可女店員家長「接受賠7位數」　網驚：家中有礦？

▲▼女員工「吐口水抓珍珠」做飲料，可不可怒提告。（圖／翻攝Threads）

▲女員工「吐口水抓珍珠」做飲料炎上。（圖／翻攝Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前可不可「口水加料妹」搞垮新竹關埔店，她已正式向苦主道歉，連同媽媽一起電話賠罪。可不可總部則發聲明，女店員與另一位涉事員工要賠償7位數的高額代價。就有網友看到家長接受賠償，忍不住好奇問卦，「這兩個高中生的背後家長是不是都是有礦？」話題引發討論。

有網友在Dcard發文「可不可鬧事的學生家中有礦？」看到可不可聲明20日指出，「涉事的兩位員工與雙方家長昨日已親自到場向受害消費者、新竹關埔分店業主及可不可總部致上深刻的悔意與歉意，並接受七位數的賠償金與懲處」，忍不住驚呆，「這兩個高中生的背後家長是不是都是有礦？不然換做是普通人家，如果要賠償這麼大筆的幾百萬，肯定會在上法院爭取的吧，通常只有家裡有礦想要盡快幫蠢小孩息事寧人的才會直接賠，不知道這邊有沒有卦？」

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貼文引發討論，「可惡沒想到竟是富二代」、「正常的父母不管怎樣不就只能買單嗎？自己小孩做錯事不就得負責」、「兩位七位數100萬的話，一人50萬，要是家長應該馬上賠吧。趕快設下防火線，免得更加炎上、被告漫長的法院，然後賠更多。但不知道七位數是多少就是了」、「她讀OO國中的，代表她家就在關新里附近，家庭年收平均四百萬的地方當然賠得起。」

也有網友表示，「也沒說是一次繳吧」、「接受而已，能不能拿出錢來又是一回事」、「說富二代太誇張了吧，感覺可不可不會讓他們真的賠450萬，所以才寫說七位數，一般經濟不錯的家庭拿個一兩百萬出來消災，算還可以接受的範圍吧？」「會不會是接受賠償是指確定要賠償但還沒（可能分期？）不確定。」

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