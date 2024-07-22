賀錦麗若獲提名「可能競選搭檔曝光」　2州長與她私下談話

▲賀錦麗可能接棒拜登參選總統。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登21日宣布退選，並且支持副總統賀錦麗接棒參選，民主黨人也紛紛團結起來，一致表達支持。其中，有2名州長被點名，可能成為賀錦麗競選搭檔，據悉他們21日也都曾與副總統談話。

CNN分析指出，如果賀錦麗真的成為民主黨總統候選人，2名州長有可能成為其競選搭檔，他們都已經公開表態支持副總統，也都已經與副總統私下對話。

▲北卡州州長庫珀（Roy Cooper）。（圖／達志影像／美聯社）

北卡州州長庫珀（Roy Cooper）21日晚間表態支持賀錦麗，「賀錦麗應該成為下一任總統。我們還是州總檢察長時，我就認識副總統了。她有能力擊敗川普，並且以深思熟慮及正直的態度領導國家。我很期待為她競選，並且努力贏得北卡州的選票。」

消息人士透露，庫珀與賀錦麗21日曾簡短交談。拜登宣布退選前，就有民主黨知名人士與權威猜測，如果賀錦麗成為候選人，庫珀可能成為潛在的競選搭檔，但他本人沒有回應這項臆測。

▲賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）也被認為可能成為賀錦麗競選搭檔，他21日表態支持副總統，「賀錦麗是一名值得支持的愛國者，她將繼續前幾代美國人的工作，完善我們的聯邦，保護我們的民主，推進真正的自由。民主黨最好的前進道路，就是在副總統賀錦麗的身後迅速團結起來，並且重新集中精力，贏得總統大選。」

2名消息人士透露，夏皮洛21日下午也曾與賀錦麗談話。

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