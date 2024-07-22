女騎士遭逼車嚇到哭著報警　駕駛慘了！最高罰4萬1+吊照半年

記者賴文萱／高雄報導

高雄仁武區一名機車女騎士與一輛汽車發生行車糾紛，隨後遭到該名駕駛按喇叭一路逼車，除了開窗飆罵「哩系屋病喔」，甚至還從右轉車道故意左轉逼近女騎士，她趕緊急煞，隨後爆哭前往派出所報案。警方表示，經檢視影像，該駕駛相關交通違規，依法最高可處4萬1400元，並吊扣牌照6個月。

當事女騎士透過行車記錄器畫面闡述事發經過，她說，當時一輛汽車對她閃大燈，她因而靠邊騎行，但因雨天地板濕滑，不小心滑了一下，對方開始按喇叭逼車，女騎士因汽車急煞也回按喇叭，此舉疑似引發汽車駕駛的不滿。

▲女騎士遭汽車「一路逼車」，嚇到哭著報警。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲機車騎士與汽車發生行車糾紛後，一路遭到惡意逼車並被飆罵，嚇到哭著報警。（圖／翻攝社會事新聞影音）

隨後女騎士在停等紅燈時，行駛在右轉車道的汽車駕駛，還拉下車窗對女騎士飆罵「哩系屋病喔」，當綠燈亮起，女騎士準備左轉返家，汽車卻從右轉車道故意左轉，疑似要撞向她，女騎士被嚇到急煞，隨後哭著前往派出所報案。

仁武分局指出，經了解，該名女騎士於7月21日17時許前往派出所，員警見女騎士情緒低落哭泣，先安撫情緒後，再陪同檢視行車記錄器畫面，但女騎士情緒穩定表示暫不提告，隨後未留資料即自行離去。

經警方檢視影像，自小客車駕駛行經鳥松區松藝路時，疑任意以迫近、驟然變換車道方式迫使他車讓道，過程中亦不依規定使用燈光、不遵守道路交通標線之指示等交通違規，合計最高可處41,400元罰鍰並吊扣牌照6個月。