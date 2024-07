拜登退選後「民主黨募款狂湧9.8億」　賀錦麗最新動向曝光

▲美國副總統賀錦麗,可能接棒拜登參選。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國總統拜登21日宣布退選後,民主黨在短短幾小時內湧入3000萬美元(約新台幣9.8億元)捐款,許多黨內領袖也迅速團結起來,一致支持副總統。賀錦麗則是忙著致電各州州長及參眾議員,全力爭取提名。

紐約時報分析,拜登退選後,民主黨21日的捐款金額,從平均每小時不到20萬美元,暴增到每小時750萬美元,截至當晚已經累計3000萬美元,不僅成為多年來最大單日募款金額,也被策略師彭寧頓(Kenneth Pennington)形容,可能是「民主黨歷史上最偉大的募款時刻」。

This might be the greatest fundraising moment in Democratic Party history. https://t.co/Mn8ijlgDcN