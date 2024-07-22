　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登退選後「民主黨募款狂湧9.8億」　賀錦麗最新動向曝光

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗，可能接棒拜登參選。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登21日宣布退選後，民主黨在短短幾小時內湧入3000萬美元（約新台幣9.8億元）捐款，許多黨內領袖也迅速團結起來，一致支持副總統。賀錦麗則是忙著致電各州州長及參眾議員，全力爭取提名。

紐約時報分析，拜登退選後，民主黨21日的捐款金額，從平均每小時不到20萬美元，暴增到每小時750萬美元，截至當晚已經累計3000萬美元，不僅成為多年來最大單日募款金額，也被策略師彭寧頓（Kenneth Pennington）形容，可能是「民主黨歷史上最偉大的募款時刻」。

衛報與美聯社報導，如果賀錦麗真的獲得提名，將成為美國史上第一位主要政黨的「非裔與南亞裔女性」總統候選人，創造歷史性的一刻。她也表示打算「爭取並贏得」提名，21日下午大部分時間，都在打電話給民主黨民選官員及議員們，努力爭取支持。

目前已經表態力挺賀錦麗的民主黨人，包括前總統柯林頓、前國務卿希拉蕊、加州州長紐森（Gavin Newsom）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、北卡州州長庫珀（Roy Cooper）、國會非裔黨團、國會拉丁裔黨團、眾院民主黨最大派系「新民主黨聯盟」及大批參眾議員。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

民主黨人們紛紛表示，賀錦麗有能力擊敗川普，也有領導國家的經驗、活力與決心。國會拉丁裔黨團主席巴拉甘（Nanette Barragán）坦言對於拜登退選感到悲傷，但也對賀錦麗可能出線感到興奮，她全力支持賀錦麗，副總統也在電話中強調，「我們要贏得這場選舉」。

不過，前總統歐巴馬、前眾議院議長裴洛西，目前皆未明確支持賀錦麗。

川普：賀錦麗比拜登「更容易被打敗」　首波攻勢猛打移民問題

ET快訊
十盛推「熟成奶茶買1送1」！回應爭議：鮮奶+奶精更濃郁
拜登拋退選震撼彈　CNN主播鏡頭前激動哭了
快訊／卓榮泰宣布「軍公教加薪3%」　喊話企業老闆：幫員工加薪
拜登突退選！　邱毅揭：最後一根稻草是澤倫斯基打給川普
台中Lalaport驚爆偷拍！　3正義哥壓制抓人
快訊／台股大屠殺！重挫逾610點　雲豹能源逆勢連拉漲停
手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登宣布退出選戰　各國領袖回應一次看

有心結？傳裴洛西逼宮拜登　退選前1天曾親致電

拜登拋退選震撼彈　CNN主播鏡頭前激動哭了

拜登退選後「民主黨募款狂湧9.8億」　賀錦麗最新動向曝光

拜登不敵施壓退選！吉兒「兩顆愛心」力挺　孫女讚嘆：最傑出的總統

賀錦麗披掛上陣如履薄冰！黨內權力遊戲開打　獲提名要先贏過這些人

川普：賀錦麗比拜登「更容易被打敗」　首波攻勢猛打移民問題

最新民調曝光！　川普vs賀錦麗「支持率僅差1％」皆無領先優勢

美56年來首位退出競選連任總統！　81歲拜登從政逾50年

拜登接班人8月出爐！　民主黨代表「3896票」成關鍵

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

林俊傑是香菜Lover

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

中和20歲男殺母姊　被逮影片曝

拜登宣布退出選戰　各國領袖回應一次看

有心結？傳裴洛西逼宮拜登　退選前1天曾親致電

拜登拋退選震撼彈　CNN主播鏡頭前激動哭了

拜登退選後「民主黨募款狂湧9.8億」　賀錦麗最新動向曝光

拜登不敵施壓退選！吉兒「兩顆愛心」力挺　孫女讚嘆：最傑出的總統

賀錦麗披掛上陣如履薄冰！黨內權力遊戲開打　獲提名要先贏過這些人

川普：賀錦麗比拜登「更容易被打敗」　首波攻勢猛打移民問題

最新民調曝光！　川普vs賀錦麗「支持率僅差1％」皆無領先優勢

美56年來首位退出競選連任總統！　81歲拜登從政逾50年

拜登接班人8月出爐！　民主黨代表「3896票」成關鍵

網看紀卜心手搖店「聲明文5字」怒了！轟：知法玩法　她親回應成分爭議

爆鄭文燦接受性招待！林國春挨告喊「借提當面對質」：證據明確

轉彎分心！金門男租車駛出路外　「90度慘翻」躺路中

大陸：中菲達成「臨時性安排」　推動南海局勢降溫

拜登宣布退出選戰　各國領袖回應一次看

遭過激黑粉長期攻擊...《冰菓》知名同人繪師移除推特全作品

甜點控快集合！麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

女騎士遭逼車嚇到哭著報警　駕駛慘了！最高罰4萬1+吊照半年

走路姿勢太怪！女子腿綁「80支卡西歐手錶」畫面曝...想走私遭攔

醫師淪偷拍狼！同事、病患家屬全入鏡　東基回應了：已終止合約

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

即／拜登宣布「放棄競選連任」

拜登一夜間改變心意決定退選　路透：震驚白宮幕僚

嬰兒車墜軌　爸爸救女兒一起遭輾亡

日本「孤獨死」年輕人變多了

日氣象廳：凱米估25日登陸台灣　預測路徑曝

川普vs賀錦麗「民調僅差1％」皆無領先優勢

好市多推出求生「末日桶」　保存期限長達25年

81歲拜登突退選　幕僚曝「決定翻轉瞬間」

拜登宣布退選　川普火速回應了

曼谷6屍案最新畫面！嫌犯神情緊張獨待房間

拜登發聲明前才告訴賀錦麗　幕僚看網路才知

Google宣布「1實用服務」要掰了！

拜登黯然退選　川普狂轟：美國史上最爛總統

歐巴馬「未挺賀錦麗」　支持公開提名程序

更多熱門

相關新聞

拜登決定退選！吉兒「兩顆愛心」、家人力挺

拜登決定退選！吉兒「兩顆愛心」、家人力挺

美國現任總統拜登於當地時間21日做出震驚全球的決定，透過聲明表示他將不會競選連任，未來將專注現任總統職務至明年1月任期結束。對此，外界紛紛關注拜登家人們對於拜登做出決策的影響力。拜登的妻子吉兒夫人第一時間分享拜登的聲明；至於拜登的孫女則認為，對於祖父做出的決定感到光榮。

拜登突退選！　前立委揭：最後一根稻草是澤倫斯基做了「這件事」

拜登突退選！　前立委揭：最後一根稻草是澤倫斯基做了「這件事」

民主黨權力遊戲　賀錦麗獲提名要先贏這些人

民主黨權力遊戲　賀錦麗獲提名要先贏這些人

震撼星期天！拜登引薦賀錦麗參選

震撼星期天！拜登引薦賀錦麗參選

川普：賀錦麗比拜登「更容易被打敗」

川普：賀錦麗比拜登「更容易被打敗」

關鍵字：

拜登賀錦麗民主黨2024年美國總統大選

讀者迴響

熱門新聞

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

即／拜登宣布「放棄競選連任」

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

日估凱米登陸台灣　「強風驟雨加劇」暴風圈驚人

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面