拜登退選後「民主黨募款狂湧9.8億」　賀錦麗最新動向曝光

▲美國副總統賀錦麗，可能接棒拜登參選。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登21日宣布退選後，民主黨在短短幾小時內湧入3000萬美元（約新台幣9.8億元）捐款，許多黨內領袖也迅速團結起來，一致支持副總統。賀錦麗則是忙著致電各州州長及參眾議員，全力爭取提名。

紐約時報分析，拜登退選後，民主黨21日的捐款金額，從平均每小時不到20萬美元，暴增到每小時750萬美元，截至當晚已經累計3000萬美元，不僅成為多年來最大單日募款金額，也被策略師彭寧頓（Kenneth Pennington）形容，可能是「民主黨歷史上最偉大的募款時刻」。

This might be the greatest fundraising moment in Democratic Party history. https://t.co/Mn8ijlgDcN — Kenneth Pennington (@penningtonkm) July 21, 2024



衛報與美聯社報導，如果賀錦麗真的獲得提名，將成為美國史上第一位主要政黨的「非裔與南亞裔女性」總統候選人，創造歷史性的一刻。她也表示打算「爭取並贏得」提名，21日下午大部分時間，都在打電話給民主黨民選官員及議員們，努力爭取支持。

目前已經表態力挺賀錦麗的民主黨人，包括前總統柯林頓、前國務卿希拉蕊、加州州長紐森（Gavin Newsom）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、北卡州州長庫珀（Roy Cooper）、國會非裔黨團、國會拉丁裔黨團、眾院民主黨最大派系「新民主黨聯盟」及大批參眾議員。

民主黨人們紛紛表示，賀錦麗有能力擊敗川普，也有領導國家的經驗、活力與決心。國會拉丁裔黨團主席巴拉甘（Nanette Barragán）坦言對於拜登退選感到悲傷，但也對賀錦麗可能出線感到興奮，她全力支持賀錦麗，副總統也在電話中強調，「我們要贏得這場選舉」。

不過，前總統歐巴馬、前眾議院議長裴洛西，目前皆未明確支持賀錦麗。

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