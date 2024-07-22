爆鄭文燦接受性招待！林國春挨告喊「借提當面對質」：證據明確

記者劉昌松／台北報導

國民黨新北市議員林國春去年大選期間爆料，鄭文燦曾到澳門接受性招待，被鄭文燦反擊「超級奧步，委託律師提告」，台北地檢署22日傳喚林國春出庭說明，林國春表示會要求檢察官借提因涉貪遭羈押的鄭文燦，當面對質，林國春庭訊後說：已經提供一切事證，鄭文燦案就此為止，證據很明確，再繼續開庭是浪費司法資源。

▲新北市議員林國春被鄭文燦告妨害名譽出庭。（圖／記者劉昌松攝）

2023年10月間，網路上流神似時任行政院副院長鄭文燦的影片，外貌身形幾近鄭文燦的男子與長髮女子，一前一後進入疑似飯店的房間內，當時鄭文燦發聲明駁斥，直指是遭移花接木的深偽影片，並對散布影片的網友提告。

當時正在參選立法委員的林國春則在11月間舉行記者會，指控鄭文燦曾赴澳門接受性招待，同時公布吹哨者音檔，指鄭文燦曾接受招待，在澳門喝花酒，席間還有吸金136億元判決確定的詐騙首腦秦祥鈺，而流出的影片中有一段就是澳門「凱旋門」飯店門口。

對於林國春的爆料，鄭文燦發表3點聲明回應，首先是他已聲明網路流傳的影像不是自己，並已委請律師提告，接著他在2011年與太太到澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所，也沒有接受秦姓人士的招待，更沒有帶出場的情事，最後指控林國春找不知名人士，以變音方式，加上P圖，就當作證據編故事，偽造情節，這是無中生有、不折不扣的假爆料、真抹黑，這種超級奧步已經是真實的惡意行為，他一樣委託律師提出告訴，遏制這種低級抹黑。