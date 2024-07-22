醫師淪偷拍狼！同事、病患家屬全入鏡　東基回應了：已終止合約

▲台東基督教醫院一般外科醫師劉顥晢竟涉偷拍，院方已立即終止合約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

近日偷拍案件頻傳，而台東基督教醫院也爆出偷拍，院內一般外科醫師劉顥晢涉嫌用手機偷拍女同事裙底，甚至連病患家屬也不放過，時間長達3年之久，不僅如此，連賣場、銀行、捷運等都有他的狼蹤。對此，東基今(22日)發布聲明稿表示，醫院已主動展開調查，並於7月起終止與劉顥晢的執業合約，令其離職。

據了解，35歲的劉顥晢在東基服務4年多，近期被調派到新北是淡水馬偕醫院乳房外科受訓，預計一年以後重回東基。不料，他卻被爆出涉嫌偷拍，不僅拍攝女同事裙底，就連病患家屬也不放過，且其不只在醫院內犯案，連各大賣場、銀行、捷運等，也有他的犯案足跡。

事件曝光後引起譁然，而東基也在今天發出聲明，表示在6月下旬接獲投訴之後，醫院的「人事評議暨性騷擾申訴處理委員會」委員即主動展開調查、搜證、法律諮詢，並知會、關懷、協助受害者。

劉顥晢對於犯行坦承不諱，並且配合院方的停職調查，同步委員會也知會受害者啟動關懷機制，並承諾提供所有必要的法律協助。

東基表示，在確認劉顥晢的侵害行為後，已於7月起終止與劉醫師的執業合約，令其離職。醫院對此事件深感遺憾與痛心，除積極保護受害同仁外，亦將持續強化不法侵害行為之規範，確保所有醫護人員、員工及病人的權益。