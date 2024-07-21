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第54屆全國技能競賽　雲嘉南分署勇奪9金2銀6銅15優勝11佳作

▲雲嘉南分署於全國技能競賽奪得9金2銀6銅15優勝11佳作，分署長劉邦棟(中，穿黑衣者)與得獎及培訓選手開心合照。（圖／記者林東良翻攝）

▲雲嘉南分署於全國技能競賽奪得9金2銀6銅15優勝11佳作，分署長劉邦棟(中，穿黑衣者)與得獎及培訓選手開心合照。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

第54屆全國技能競賽歷經3天激烈競爭21日圓滿落幕，下午在台北南港展覽館2館舉行閉幕暨頒獎典禮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署共奪下9金2銀6銅15優勝11佳作，戰績輝煌。

總統賴清德蒞臨會場頒發青年組金牌慰勉選手，「為技職教育開闢一條穩健的道路」賴總統指出，世代已不同，高手在民間，台灣產業發展到現在，非常需要有一技之長的年輕夥伴共同努力。

「第54屆全國技能競賽」7月17日到20日在台北南港展覽館登場，今年全國有69職類1,031位技職生同場競技。雲嘉南分署長劉邦棟表示，南分署培訓26職類共93位選手參賽，其中西點製作、漆作裝潢、粉刷技術與乾牆系統、建築舖面、CAD機械設計製圖、電氣裝配、冷作、銲接、板金等9個職類都抱回冠軍，表現亮眼。

賴清德總統現身會場，氣氛更是來到最高點。賴清德指出，要站上今天的舞台並不容易，都是經過一關又一關的挑戰，各個產業有許多所謂的「隱形冠軍」，產業所培養的專業技能，都是國家發展非常重要的基石。在全球化和產業轉型的時刻，具備優秀的專業技能者，是每個國家都極力爭取的中堅人才。希望政府未來可以提供更好的資源，期許年輕朋友們能磨練自己技能，精益求精，成為專業領域的佼佼者。

「我們會繼續前行，我們不會停」勞動部長何佩珊表示，勞動部用心打造最佳培訓環境，使選手能在世界舞台盡展所長，感謝所有單位的鼎力相助，都是技能人才培育的幕後推手，她強調，推動各部會一起為技職力加油，向下扎根，期盼未來能持續一同推動台灣各界技能發展。

「選手們都辛苦了!」雲嘉南分署長劉邦棟說，近日高溫屢破紀錄，選手們常得在炎熱的環境下辛苦練習，汗如雨下，而且一練就是8小時甚至更久，但就是這一份決心和毅力，如今才能獲得甜美果實，不論得獎與否，參賽經驗終究會成為日後的養分，讓人生更豐富。「恭喜得獎者，沒得獎也別氣餒，能進全國賽就是一種肯定!」，期勉選手們能在未來更加發光發熱。

劉邦棟進一步指出，全國技能競賽每年舉辦一次，青年組各競賽職類前三名選手除獲得獎牌外還有獎金，第一名12萬元、第二名6萬元、第三名4萬元，還有機會保送國立科技大學，此外，可進一步參加國手資格選拔，代表台灣參加國際技能競賽，站上技職競賽最高殿堂，為國爭光。因此全國賽已成為技職生升學熱門管道，使得賽事競爭更加激烈，「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念已漸被取代，培養一技之長現正熱門，包括CNC車床、建築舖面、砌磚、粉刷等都有女生參賽，而服裝創作職類也有男生參加，都顛覆傳統職類刻板印象。

頒獎典禮總統賴清德、勞動部長何佩珊、勞動力發展署長蔡孟良及雲嘉南分署長劉邦棟等人都親自出席祝賀選手，相關競賽花絮及比賽成績可至第54屆全國技能競賽網站(https://skillsweek.wdasec.gov.tw)查詢。

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