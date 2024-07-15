第12次全國童軍大露營台南文化采風　國內外童軍都說讚

▲第12次全國童軍大露營於7月10至16日於台南走馬瀨農場舉行，並特別媒合10條探索城市路線的文化采風活動，讓8千名國內外童軍的足跡遍布南市43個景點，以行動感受台南魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第12次全國童軍大露營於7月10至16日於台南走馬瀨農場舉行，主辦單位童軍總會於營地辦理相關的童軍技能課程與活動外，特別商請台南市政府協助媒合「智者樂水、仁者樂山、勇者樂人」等10條探索城市路線的文化采風活動，讓8千名國內外童軍的足跡遍布南市43個景點，以行動感受台南400的文化魅力！

市長黃偉哲表示，為讓來自全國22縣市及18個國家的童軍及貴賓更了解台南的大自然環境和人文歷史風景，10條路線都非常精采。自然景色橫跨山海河港，如台江國家公園的濱海鹽田和紅樹林、蔴荳古港、花園水道博物館；人文古蹟探索呈現深厚歷史底蘊，如安平、新化、鹽水、後壁、菁寮等老街及中西區古蹟巡禮；台南特色博物館中，則有台灣歷史博物館、南瀛天文館和左鎮化石館等，在在呈現台南豐富的古今多元文化樣貌，看見台南400的演進軌跡。

教育局鄭新輝局長表示，童軍教育活動最能實踐自主探索的精神，本次大露營安排的10條城市探索路線，是這次大會課程活動中最吸引孩子們的亮點。10條路線包括國際童軍古蹟巡禮路線、童軍「百」年赤崁的「博物」尋蹤等7條路線及幼童軍「府城400童趣古都」和「大員抓寶趣童遊劍獅埕」2條路線。由主辦單位於每日8時安排36部遊覽車出發，活動時間約為6小時，活動過程特別留意防疫、安全及探訪學習的歷程；相信透過實地親身走訪和紀錄，能將台南在地豐富的文化與歷史，分享給全體的童軍夥伴及其家人，成為他們在這次大露營的難忘回憶；此外也歡迎這群童軍夥伴，未來有機會能再訪台南。

中華民國童軍總會表示，不同於學生在校時的戶外教育活動，參與文化采風參訪活動的童軍們，必須完成主辦單位設計的「蹦世界」APP的任務解題任務，因此孩子在活動過程，不僅需要仔細導覽解說，更要透過團隊合作解題，頗具挑戰及趣味性。

台南市開元國小童軍團翁頂崴同學表示，這次活動就像玩「寶可夢GO」APP一樣有趣，儘管天氣炎熱且活動強度大，全團依然玩得非常開心，大家合作成功解題，並捕捉取得40個寶物徽章，感到無比喜悅。

來自香港國際童軍的方同學和鄭同學、第4分營苗栗縣呂同學及第3分營林同學，紛紛不約而同表示，不同於都會的景色，終於有機會身歷其境，看到台南地區麻豆、總爺和鹽水的景色古蹟，感受到傳統懷舊的氣息，特別在鹽水永成戲院看到「台南兒童藝術教育節」3所學校的偶戲優異演出，真是大開眼界。

來自菲律賓的童軍夥伴Jeremiah、桃園航空城複式童軍團的孫同學及桃園石門社區童軍團林夥伴表示，參訪教育局南瀛天文館，透過專業導覽學到星象天文的知識。另外在消防史料館，看到出現在社會課本中的建築，竟真實跳脫在眼前，感覺十分驚喜！

教育局表示，本次城市探索活動讓童軍們有滿滿收穫和成就感，激發他們持續參與童軍活動的興趣與熱情；同時教育局也收到許多童軍服務員團長正向回饋，透過文化采風結合解題活動，彷彿讓童軍們在整個台南市區進行「大地遊戲」，真是一場不虛此行的城市旅行。