日練12小時！　甜美女大生拚全國技能競賽奪金

▲雲嘉南分署展示設計職類選手黃芊諭每天在悶熱的環境下刷油漆、做木工，苦練12小時，期盼能在全國技能競賽中奪金，完成自己的夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「突破自我，想看自己極限在哪裡」，現年20歲、長相甜美的黃芊諭，是勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的展示設計職類選手，她每天在悶熱的環境下做木工、刷油漆，苦練12小時，累積技術實力，希望能在17日舉辦的全國技能競賽中奪金，完成夢想。

現就讀雲科大跨域整合設計系三年級的黃芊諭說，她從小喜歡畫畫，對藝術與設計領域很有興趣，高中毅然選擇廣告設計科就讀，期間也曾爭取當技藝競賽選手，可惜落榜留下遺憾；進大學後，身邊同學大多有競賽經驗，讓她重燃當選手的願望，後來聽從系主任建議，轉換跑道挑戰「展示設計」職類，不僅在今年分區賽中獲得銅牌，還能與其他選手在全國技能競賽一較高下。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，「展示設計」競賽內容，是以打造商店與百貨公司的櫥窗及室內陳列為主，此職類主要考驗選手是否能夠同時駕馭木工、漆作及設計等領域專業技能，相當「吃技術」。

為了此次全國技能競賽，黃芊諭還住進雲嘉南分署專注練習，每天苦練12小時，強化較弱的漆作與木工，最拿手的平面設計也重覆演練，儘管每天手提笨重的漆桶爬上爬下，在悶熱環境下練習木工技巧與刷油漆，整天下來不僅手痠手抖，全身也髒兮兮，但黃芊諭不以為意，樂在其中。

「只要堅持，就能發光發熱」，黃芊諭說，展示設計雖然工作粗重，但也需要美學、製圖概念與細心度等，女生在這部分很有優勢，另外她每天也透過跑步及做伏地挺身加強鍛鍊體能，對自己很有信心，相信不輸其他選手，希望能在全國技能競賽中奪金，完成自己的技職夢想。

劉邦棟說，今年第54屆全國技能競賽將於7月17-21日在台北南港展覽館盛大舉行，此屆賽事將有青年組及青少年組共計69個職類、上千位來自全國各地菁英一同競賽，雲嘉南分署共有26個職類、89位選手參賽，要在比賽中將精湛技藝完美展現。

此屆全國技能競賽會場還規劃有夢想啟航館、智慧技能館、職涯探索館、壯世代精采館四大主題展區，展示人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）在各產業中的應用，歡迎民眾到場體驗，一起幫選手們加油打氣。