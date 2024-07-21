傳新潮流將助正國會「常委保二」　陳茂松駁：新潮流應該支持陳亭妃吧

▲民進黨中常委陳茂松 。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）全代會，並改選黨內權力核心中常委，也是總統賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。其中，以綠委陳亭妃、正國會派系分裂最受矚目，也傳出正國會獲新潮流奧援、可順利常委保二。對此，正國會要角、中常委陳茂松表示，新潮流應該支持陳亭妃才對，正國會在不分區的時候都拒絕背書，是陳亭妃跑去背書，新潮流應該支持她怎麼會支持正國會？陳也強調，國會已經夠亂了，民進黨不能亂，大家都好朋友。

對於今日中常委選舉，陳茂松表示，票開出來就知道了，大家現在都是最後努力，想辦法票票入匭，產生這種分裂狀態比較緊迫，但都還是好朋友。

對於傳出新潮流奧援正國會保二，陳茂松質疑，那新潮流怎麼沒有奧援陳亭妃？他應該支持陳亭妃才對，怎麼支持正國會？正國會在不分區的時候都拒絕背書，是陳亭妃跑去背書，新潮流應該支持她怎麼會支持正國會？反過來講了。

陳茂松也強調，大家都朋友，國會已經夠亂了，民進黨不能亂，大家都好朋友，不管站在什麼角度，大家都是同志。至於對正國會拿2席是否有信心？陳茂松指出，盡力啦！也希望二席甚至三席更好，這不是信心的問題，盡量努力。

