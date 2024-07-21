揭蔡英文缺席綠營全代會因「4年前這段話」　黃揚明：她敢去嗎？

▲520總統就職典禮，前總統蔡英文與總統賴清德揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨21日舉行全國黨代表大會，前總統蔡英文透過臉書表示，因為另有行程，不克出席。對此，媒體人黃揚明表示，蔡英文此舉顯然沒有把黨放在第一順位，不參加的原因就是自己的子弟兵鄭文燦遭到收押，這件事徹底打破蔡英文4年前全代會，自詡自己人清廉的言論，她現在怎麼做好像都不太對，那不如就不要出席。

黃揚明於節目《新聞大白話》表示，前總統蔡英文因另有行程，不克出席今天的民進黨全代會，回顧過去，民進黨曾擔任主席與總統職務的成員，除了賴清德，目前只有陳水扁與蔡英文，陳水扁當初卸任因為涉入弊案，全代會想去都不能去，但如今蔡英文是能去卻不要去。

黃揚明指出，民進黨5月29日就決定好全代會日期，也就是蔡英文卸任第9天，難道蔡英文那時就已經安排好行程？理論上，民進黨也會為黨內大咖調整好時間，但蔡英文卻因有行程而未出席，顯然沒有把黨放在第一順位。

黃揚明認為，那為何蔡英文突然不參加全代會？其實就是因為她的子弟兵，前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦還淪落在看守所，連冷氣都沒辦法吹。

接著，黃揚明回顧，蔡英文4年前，在全代會上曾說，「有些人用全面執政必定腐化寫劇本，對民進黨的未來大做文章，民進黨務必時時刻刻提醒自己，用行動來證明，這個劇本不會成真」。但現在這個劇本已經成真，他質疑，蔡前總統還敢去嗎？

最後，黃揚明強調，當初蔡英文自詡自己人很清廉，4年前在全代會講完這段話，結果沒多久就爆發蘇震清收賄案，身為親戚的蘇嘉全還因此辭去總統府祕書長職務，如今蔡的子弟兵鄭文燦又因涉貪遭到收押，她還有能量能去現場嗎？到現場怎麼跟賴清德互動？好像怎麼做都不太對，那不如不要去。

▼鄭文燦涉貪遭到收押。（圖／記者呂佳賢攝）