賴清德全代會致詞「全台語」　綠委指少見：呼籲不分黨派同舟共濟

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨將全代會今（21日）登場，要改選黨內權力核心中常委、中評委，大會中，總統、民進黨主席賴清德也用全台語發表談話，對此，綠委林俊憲認為，過去也比較少見，那回歸到台灣主體意識，賴清德的演講主要是呼籲不分黨派的團結，台灣是的生命共同體、應該團結，我們國內大家應該要同舟共濟，因為困難來自外界對台灣的威脅，自己人是不是應該更該團結，他是做這樣的呼籲。

對於此次常委改選，林俊憲表示，這是民進黨團結的傳統，黨內會有民主競爭的機制，競爭過後大家一定會團結，從過去阿扁、蔡英文到現在賴清德，尤其是最近民進黨的執政困境之下，更是需要大家能夠一起來共同努力，所以不怕競爭，競爭越激烈、事後一定會團結。

至於被質疑此次改選由南流全拿？林俊憲指出，辦公室讓大家有輪流磨練的機會，不會說一定要以區域劃分，但有個現象是重點，這次不是只有新潮流，很多派系提名的都是立委，以職務為考量，立委重要性大家都可以看到，這才是主要考量。

有媒體追問，中常委改選是否牽動2026？林俊憲表示，民進黨初選一定會有，這是全黨共同適用，不會哪個縣市特別不同，黨職跟參與市長提名初選本來就是兩件事、牽涉的領域完全不同。