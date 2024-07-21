新國會成績單！羅智強、洪孟楷時間管理大師　質詢數全立院最多

▲羅智強質詢次數稱霸立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

第十一屆國會第一會期結束，以國會圖書館「立委問政成果」來檢索質詢次數，包含總質詢、預決算質詢、專案質詢、委員會質詢和其他質詢，國民黨立委羅智強以106次拔得頭籌，成為第一會期跨黨派的質詢王，第二名則是92次的藍委洪孟楷，第三名是81次藍委楊瓊瓔。

至於第四名至第十名則分別為80次綠委陳冠廷、76次藍委鄭天財、75次藍委王鴻薇、66次綠委陳培瑜、63次民眾黨立委黃國昌、58次綠委鍾佳濱和56次的藍委牛煦庭。

▲民進黨立委中以陳冠廷質詢次數最多。（圖／記者林敬旻攝）

以前十名來看，國民黨6位、民進黨3位、民眾黨1位，在野黨佔據7成席次，立院人士認為確實與常理相符，顯示在野黨立委對政府更樂於扮演監督者的角色。值得一提的是，質詢前十名立委裡，包括羅智強、陳冠廷、牛煦庭都是新科立委，也顯示本屆立委大幅換新後展現的活力新氣象。

成為第一會期質詢王的羅智強，不只曾有單日5次質詢的紀錄，質詢議題也相當多元，從反詐、棄保潛逃、偵查不公開、兒少性剝削等司法改革；學生心輔、青年自殺與中輟生防治問題；再到雲端廚房的食安亂象、行人交通改善、能源安全、軍公教警消權益等經濟民生議題。透過質詢連結各式政策和議題的作法，也有效拓展聲量並獲得民眾認同，根據榮泰創數據日前公布的聲量統計，羅智強的聲量位列113位立委第九名，好感度更是奪得第二，僅次於立法院長韓國瑜。