郭國文曬與賴清德、陳水扁合照！　大讚兩任「台南總統」齊聚一堂

▲民進黨立委郭國文與兩位「台南總統」合照。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

記者郭運興／台北報導

今（21日）是民進黨全國代表大會，將改選黨內權力核心中常委、中執委，民進黨內大咖全部到場，僅前總統蔡英文因另有行程未到。對此，民進黨台南籍立委郭國文表示，這次搜集到兩位「台南總統」的合照，前後兩任台南總統齊聚一堂！他更盛讚，賴清德致詞時，氣勢磅礡，展現總統的氣派。而前總統阿扁則露出招牌笑容，為民進黨加油打氣。

賴清德今日全代會致詞時表示，感謝立法院黨團，達成設定的目標，更感謝行政院長卓榮泰以及民進黨秘書長林右昌，更公布未來三大目標，分別為建立台灣主體性國家前途、深化民主憲政體制、保障自由人權。而此次全代會，陳水扁也於中執委選舉時現身，在黨團總召柯建銘陪同下前往投票，過程不發一語，僅揮手致意。

郭國文於臉書貼出「合照」表示，今天是民進黨全國黨代表大會，是黨內重要活動，也讓他一次搜集到兩位台南總統的合照！前後兩任台南總統齊聚一堂！

郭國文指出，總統賴清德於大會致詞時，氣勢磅礡，手勢十足，全程台語，場面振奮人心，展現出總統的氣派。而前總統阿扁則特地北上參與大會，並露出招牌笑容，為民進黨加油打氣。

民進黨此次全代會將改選中執委、中常委，黨內權力結構重新洗牌，日前已選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

▼民進黨重要人物皆出席全代會開幕式。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）