布局2026高雄市長！林岱樺財源領先　政治獻金收入超越陳其邁

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026高雄市長選戰在即，民進黨已有4位在地立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩表態挑戰大位，著手布局黨內初選。針對率先表態參選的林岱樺，國民黨青年部前主任陳冠安今（21）日指出，「林岱樺在財源部分已領跑所有綠營潛在高雄市長對手」，在2024立委選舉募得7735萬元，選後結餘5370萬元，政治獻金收入連高雄市長陳其邁都比不上。

陳冠安指出，林岱樺參選立委時，募7735萬、花2364萬，結餘5370萬，以高雄另一位高知名的綠委黃捷來說，其募款總額也才1274萬，顯見林岱樺光是結餘款就比黃捷多4倍；另外，林岱樺的政治獻金收入不只是全國立委之最，甚至連高雄市長陳其邁都比不上，其3次高雄市長中，2018募6542萬、2020募4912萬、2022募6574萬。

對於林岱樺選立委要募這麼多款，陳冠安分析，林早早就瞄準好2026的高雄市長初選。陳冠安續指，依《政治獻金法23條》，專戶結餘款不只可以再用4年，且其中一項指定用途，就是「參加公職人員選舉使用」，用上一次選舉的政治獻金選舉，一切合法，且礙於《政治獻金法》規定，縣市長只能在選前8個月開設政治獻金專戶，以2026年11月選舉來看，最快只能在同年3月開設政治獻金，若以目前綠營在南部的廝殺程度來說太晚了。

陳冠安表示，林岱樺最好的方式就是提早募款、提早應戰，以2024立委結餘款來說，大概只有邱志偉可以匹敵，結餘3155萬，其他包括賴瑞隆結餘517萬、黃捷351萬、邱議瑩231萬，許智傑甚至是透支877萬，「在財源部分，林岱樺已經領跑所有綠營潛在高雄市長對手」。