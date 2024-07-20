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騙觀光客！南韓知名餐廳「帳單偷灌水」　她當場抓包：老闆還裝死

▲▼南韓國會24日凌晨通過政府提出的今年度第2次預算追加編列。圖為因新冠疫情而呈蕭條景象的首爾明洞商圈。（圖／路透社）

▲原PO遇到店家帳單溝灌水。（示意圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

暑假是出國旅遊的旺季，有不少遊日的網友遇到店家多收錢的情形，或是另外給外國人加價過的菜單，如今到韓國旅遊的網友也指出，在東大門知名餐廳用餐，結帳時莫名多了1000韓圓（約新台幣23元），他提出質疑，老闆不但態度差還裝死，最後在她的堅持下，店家把錢退還，也讓她懷疑店家是慣犯。

有網友在臉書「好想去韓國，好康踩雷不藏私」發文，在東大門知名餐廳用餐，結帳時發現金額多出了1000韓圓，「其實不是大錢，但我懷疑是慣犯」，老闆不僅態度差還裝死，講了一串韓文，兩人雞同鴨講後，在她的堅持下，老闆不甘願地找會說中文的店員出面。

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「明細很明顯就寫30000+16000（三人份雞）」，原PO指著明細上這一筆金額，阿姨笑笑著道歉，退還1000韓圓。儘管她認為餐點很好吃，但偷灌水的的舉動讓她很不悅，「我覺得太刻意」，雖然多收1000韓元並不是大金額，「他們有點在賭我們是觀光客搞不清楚狀況，能偷一點是一點，被發現再裝死道個歉的感覺」，提醒大家要注意金額，避免被騙。

貼文曝光，不少人都有過相同的經驗，「感覺是店家慣用手法」、「我這次去遇上兩間店家都有偷灌水，雖然說都是小錢，但就覺得好像都會使用的伎倆」、「上次在弘大吃馬鈴薯排骨湯，被多算了一萬，回頭看明細才知是酒錢，我們跟旁邊桌根本沒人喝酒」。

還有一名曾到店用餐過的網友透露，店內的服務人員一直都很不禮貌，「有一年中午我一個人去用餐，明明有很多空位置，都不給我坐下，平時我不會繁忙時間去吃飯，所以一直都能一個人進入用餐，我指著空位置，老闆一直揮手要我走」。

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