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私廚全場才9個座位「訂位客人全放鳥」　店家心寒：之後要收訂金了

▲▼餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲私廚全場9座位「訂位客人全放鳥」，店家PO心寒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

許多餐應為了方便客人，大多都會接受客人訂位，新北市有一間私廚餐廳近日貼出Instagram限時動態埋怨，他們店內只有9個座位，且只接受有事前訂位的客人用餐，然而日前晚間竟被全店的客人No Show（訂位卻不出席），讓業者忍不住嘆「或許之後要收訂金了」，貼文一出立刻引發網友熱議。

餐廳業者貼出的限時動態中可以看見，餐廳全部的座位都已經放好餐具，但現場卻沒有任何客人，業者感嘆「哭了，開了4年第一次遇到整場No Show，不收訂金是因為真的很麻煩，又會搞得不愉快」、「還是謝謝大家的愛戴，但今天9位No Show，或許之後預約要收訂金了」。

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▲▼餐廳全場客人no show 主廚無奈：考慮收訂金了。（圖／翻攝自threads）

▲業者限時動態截圖。（圖／翻攝自threads）

有網友將業者的動態轉貼到Threads，並感嘆這一間店的主廚都很用心備料，沒想到有9位客人No Show，「這麼品項都很好吃的一間店，吃不到真的是他們的損失」、「真的無法到場，也請麻煩提前告知店家，這是社交的基本禮儀啊，請把禮貌拿出來」。

其他網友看了貼文後也表示，「照理來說超過2至3位以上就要先收訂金，現在即使1位綁定信用卡也不為過」、「規矩都是因為有人先壞了情理才訂的，還遇過人數多要先收訂金，就被客人嗆」、「訂位又no show真的非常不可取，祝他們未來去任何餐廳都沒位置」、「用心卻被不當一回事，以後一定要收訂金」。

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