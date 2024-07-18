歐美人超愛「1鞋款」搭牛仔褲！大票搖頭：台男穿沒幾個好看

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友出國發現，很多歐美人都會穿某種鞋子配牛仔褲，感覺就是很安全穿搭的基本款，台灣前幾年好像有流行該鞋款一陣子，這幾年卻好像退流行了，忍不住好奇為何台灣男生不太流行類似的靴鞋穿搭？貼文一出，就有人直搖頭，「腿短」、「台男穿起來視覺上直接少10公分吧」、「台男普遍不高，無法駕馭。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「像Timberland這種靴鞋在台男不流行？」出國看到不少歐美人都會穿類似黃靴的鞋，下身則是牛仔褲，算是基本款、很安全的穿搭。他就表示，台灣前幾年好像也流行過一陣子，但這幾年好像就沒看到了，不禁好奇「為何台灣男生不太流行穿Timberland的靴鞋穿搭？」

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看到貼文後，就有人忍不住搖頭，因為很容易「失敗」，「肥宅穿就很醜，矮子也不適合」、「要個子高瘦的人穿才好看，肥宅穿沒加分」、「腿短真的不適合，在台灣路上沒幾個男的穿起來好看」、「身高至少要180才會好看。」

也有網友指出，「台灣又濕又熱，穿這種鞋叫為難自己」、「有點重，台灣又熱」、「白天37度跟我說要穿靴子出門？」「以前流行過，台灣太熱了，又臭」、「很重又不透氣…在台灣只適合下雨當雨鞋，但靴底遇到濕磁磚又不太防滑…」、「之前有穿過，但後來覺得太重又太熱。」