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海軍艦長拉女下屬進旅館「強壓床上性侵未遂」　遭撤職+判4年半

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲基隆海軍爆發某艦長對女下屬性侵未遂醜聞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆海軍艦隊某艦長阿雄（化名）和一群下屬去KTV唱歌喝酒，散場時假借酒醉，拉女下屬小美(化名)到飯店休息，將她強壓在床上意圖性侵，幸虧小美進房時就向同袍求救，經同袍從飯店櫃台打電話來，阿雄獸行遭打斷才罷手。全案爆發後，阿雄遭到撤職，基隆地院也依犯強制性交未遂罪，處阿雄4年6月徒刑，可上訴。

判決指出，基隆海軍艦隊指揮部某軍艦艦長阿雄於2019年5月23日凌晨0時許，帶女下屬小美等9人到基隆市好樂迪歡唱喝酒，結束後眾人要返回軍艦，阿雄和小美落在隊伍後頭，阿雄趁機將小美拉到小巷，以酒醉要休息為由，帶小美找飯店休息。

阿雄一進房內，就自行將全身脫光，小美看了大吃一驚，立即跑進廁所並將房門反鎖，此時正巧輔導長不見兩人蹤影，打電話詢問小美，小美立即求救並告知位置，輔導長雖在15鐘後趕到飯店房間門口外，卻表示「他不能以中校的身份開上校的門」，要小美自己想辦法衝出來。

小美只好打開廁所門往外衝，不料阿雄就守在廁所門口，抓住小美雙臂拖到床上壓制，跨坐在她身上強脫衣猥褻，小美不敢激烈反抗，不斷以「會懷孕」、「沒有戴保險套」拒絕，幸好此時輔導長利用飯店櫃檯打電話到房內，阿雄站起來接電話後，就穿上衣服和輔導長離去，才未性侵得逞。事後小美向軍中友人訴苦，透過友人告知處理違反軍紀的同事，再向軍中監察部門舉報，全案才曝光。

全案審理時，阿雄表示不認罪，聲稱當天和小美相約而去，但為何而去已記不清楚，因當天喝了不少酒，可能是酒後亂性。輔導長則作證說，他覺得阿雄和小美是暗通款曲，因為他看房客登記的名字是女生。當時小美都有能力衝去廁所鎖門，而艦長又喝多，不知道小美為何不能自己衝出來，只要推一下艦長就好，小美又不是弱不禁風的體格。

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女軍人險遭長官性侵，輔導長卻要她息事寧人。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

小美證稱，她和艦長沒有私交，艦長對她來說有威嚴，會怕他，平常也不會靠近他。案發後艦長仍會性騷擾她，她只要在沒有攝影機的地方就會害怕，但輔導長要她「當作沒有這件事，因為他們都有家庭小孩」，說要請艦長記她大功，讓她聽了非常氣憤，而後艦長也有打LINE來道歉，都被她錄下來。

其他同袍證稱，曾看到阿雄在飯局對其他女性長官有勾肩、摟抱的動作，看得出來女性軍官有推辭的樣子，在吃飯的場合，或私底下出去，阿雄大概7、8成都會陪在女性同事的旁邊，經常對女性有肢體接觸。而當天在KTV裡，小美就有閃躲阿雄肢體接觸的情形。

法官檢視相關證據和其他同袍證詞，包含在小美內衣等處檢驗出阿雄的DNA，判定阿雄利用小美酒醉之際，無視她抵抗強制性交未遂，讓小美深感羞忿、無法釋懷排解，認為她身為國軍，原本相當信任軍方，但處理過程不斷受挫，從調查到偵查，經過2次再議發回，到第3次才起訴，還要獨自面對耳語和指責，案發至今5年都無法再次面對加害人，精神受創甚深。

法官審酌阿雄犯後未見悔意，軍職遭撤職後正進行行政訴訟，沒領到退休金等情，依犯強制性交未遂罪，處4年6月徒刑。可上訴。

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