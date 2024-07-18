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社會 社會焦點 保障人權

「婚前不能有性行為」她睡醒慘遭破處　男大生挨告判賠30萬

▲▼ 女大生七年沒穿內衣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲基隆男大生沒打HPV疫苗就和女友上床，分手後被求償120萬元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名周姓男大生應女友琳琳(化名)要求，約定在結婚和打HPV疫苗之後，才能發生性行為，平常只能以戴套磨蹭的方式親熱，不料交往3個多月時，周男一時沒忍住，違反承諾逞慾，讓琳琳心情相當低落，兩人又繼續交往了1年，分手後周男被琳琳告上法院求償120萬。基隆地院審理，判周男違反琳琳意願發生性行為，應賠償撫慰金30萬。

琳琳主張，她和周男於2021年底開始交往，到2023年3月分手，交往期間她要求周男在施打HPV疫苗前，不能以性器官作侵入性的性行為，周男也答應。不料2022年3月26日她午睡醒來，周男又像以前一樣戴套摩擦，竟忍不住性侵她，讓她深感氣憤羞辱，還要擔心自己有感染HPV及罹患子宮頸癌的風險，然而周男毫無悔意，竟上網散布此事，讓她身心更加痛苦，提告對他求償120萬元。

全案審理時，周男承認在兩人交往之初，琳琳就表明希望婚前親熱時，不能有性器官侵入的性行為，他也表示尊重，兩人平均一周發生1次性關係，案發時他一時情欲高漲，自然而然發生違背承諾的性行為，但琳琳並沒有肢體抗拒或嚴詞拒絕，結束後他也留宿在琳琳家。

周男說，過兩天琳琳表示有落紅，他回應「應是處女膜破裂」，琳琳聽了開始情緒低落，深怕感染HPV病毒，經他不斷安撫，兩人才回歸以往戀愛生活，後續琳琳也要求他購買情趣用品。他認為琳琳如果真的大受打擊，不可能會繼續和他交往，是因為分手後他在IG發布侵害她名譽的限時動態，惹怒琳琳才會挨告，但他並沒有強制性交。

法官認為，案發時雙方未結婚，周男也未施打HPV疫苗，且由兩人對話紀錄可見，案發後琳琳重申要施打疫苗，周男也對自己的行為道歉，周男確實未經琳琳同意，就和她發生性行為，與琳琳是否不滿他發的限時動態是兩回事，審酌琳琳當時已滿21歲，和周男有相當感情基礎，且周男未使用暴力手段、目前就讀大學等情，判周要賠琳琳30萬元撫慰金。可上訴。

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