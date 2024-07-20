黃國昌批暫時處分「先射箭再畫靶」　綠酸掩耳盜鈴：以為世界繞他轉？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭昨裁准立法院職權行使法及刑法等部分條文「暫時處分」，總統國情報告、反質詢、藐視國會罪等都暫時停止適用。民眾黨立委黃國昌則質疑大法官先射箭再畫靶。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（20日）受訪時回應，連藍委翁曉玲、吳宗憲或多或少都承認這部法案的違憲之處，也坦承可能要再修法補強，黃國昌為何要一再掩耳盜鈴、活在自己世界裡，以為世界只以他來運轉？

對於在野黨以民進黨發言人吳崢「精準預言」暫時處分為由，質疑大法官公正性，吳思瑤表示，對於憲法法庭做出暫時處分時間點，大家都有推估，因為是暫時處分也開過準備庭，推算大概落點就在這段時間，個人臆測推估自己不評論，但要尊重大法官裁定以及公布時間，民進黨團完全尊重也不會做任何臆測，希望社會理性尊重，不需要過多政治操作。

吳思瑤指出，國家只有一部憲法，憲法沒有顏色，不是藍的、不是綠的、不是白的，大法官的法學專業、地位隆重，不是立委可以挑戰，或錯把憲法當作可以比聲量、帶風向來影響，這樣切入點跟解讀都不宜，也是對社會做出極差示範。

對於黃國昌的說法，吳思瑤認為，尊重黃國昌對憲法法庭裁定看法，但做情緒性批評之前，應該先問，他敢挑戰大法官的法學權威，難道他要繼續無視數百位律師都主張國會擴權涉及違憲，黃國昌難道沒有看到數百位法界學者都說藍白國會改革版本不可行嗎？沒看到數十位國際學者也認為這樣惡法如果通過，對台灣民主形象、運作造成傷害？

吳思瑤質疑，黃國昌為何要一再掩耳盜鈴、活在自己世界裡，以為世界只以他來運轉？ 黃國昌也可以反思，看到翁曉玲、吳宗憲或多或少承認這部法案的違憲之處，翁曉玲也坦承可能要再修法補強，他們都部分承認、正視條文有違憲之虞，只有黃國昌活在自己世界、不容挑戰，但憲法不是比力氣、比人頭、比聲量，憲法是國家基本大法，不要用政策操作欺凌自己國家憲法。

吳思瑤表示，國會擴權法案通過後，對於台灣民主深化有重要意義，雖然國會很亂但社會很團結，全民一起來上民主課，憲法法庭從準備庭到暫時處分裁定，相信再8/6言詞辯論會是史上最多人關心憲法法庭直播，從來沒有這麼關鍵時刻，台灣人民如此關心憲法，這是民主深化好的時機，面對憲法都要謙虛、自制，不要用政治來解讀，國家只有一部憲法，黃國昌真的要挑戰嗎？

對於8月6日言詞辯論，吳思瑤表示，民進黨團一向戰戰兢兢面對憲法法庭裁定，10日準備庭黨團開了N次會，都到三更半夜，不是只有翁曉玲很累，黨團兢兢業業準備，從準備庭到6日言詞辯論，每一刻都在充分準備。

吳思瑤強調，這是重要攻防，不是誰的輸贏，憲法裁定不是政黨輸贏，這是國家制度，憲法精神跟權威，一定會全力準備，從休會到現在不到兩三天已經密集開了N場會，憲法法庭對本案終局裁判不是政黨輸贏，是憲政體制的捍衛，這不是民進黨勝利，是國家憲法的勝利。

