立委張嘉郡爭取3600萬經費　強韌雲林山線交通路網

▲立法委員張嘉郡邀集相關單位共同會勘斗南、斗六、二崙、崙背、古坑、大埤等鄉鎮市道路改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員張嘉郡今（19）日邀集交通部公路局、雲林縣政府、公所及地方民意代表等相關單位，共同會勘斗南、斗六、二崙、崙背、古坑、大埤等鄉鎮市道路改善工程，經過努力爭取，獲公路局「均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助，六項道路修繕計畫總經費3600萬元，預計在年底前完工。

六項道路修繕工程計畫分別為二崙鄉復興村及來惠村聯絡道路改善工程、斗六市十三里與林頭里道路改善工程、斗南鎮田頭里義和一路及新崙里農路改善工程、古坑鄉重光東路及周邊道路改善工程、崙背鄉枋南村八角亭道路改善工程、大埤鄉吉田村、三結村、大德村及嘉興村等都市計劃外村里聯絡道路改善工程。

立委張嘉郡表示，雲林鄉鎮市的道路普遍面臨老化問題，許多路段出現龜裂和路面下陷，嚴重影響行車及路人安全。考量到路線的整體性、安全性及交通流量的銜接，勢必要進行道路改善。

立委張嘉郡強調，道路品質的提升不僅直接影響民眾用路的安全與舒適，更是遊客對城市的第一印象，此外，立委張嘉郡認為，道路如同人體的血管，強韌通暢才能確保交通運輸效能，促進村落間的交流與地方發展，是最重要的基礎建設。她會持續追蹤各項計畫的施工進程，確保所有工程如期如質完成。

▲立法委員張嘉郡邀集相關單位共同會勘，六項道路修繕計畫總經費3600萬元，預計在年底前完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）