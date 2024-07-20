要下大雨了！村長騎公務車巡水門　遭民眾攔下嗆：吃酒喔？停車

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉一名吳姓村長，遭民眾貼文指出，騎公務車竟酒駕未戴安全帽，不僅差點釀碰撞還逃逸。昨（19）日記者找到村長說明，已由警方證實並無酒駕情事，且已因未戴安全帽開出罰單，村長吳啟銘表示，因民眾通報水門阻塞，加上快下雨了，急忙出門未戴安全帽，違法騎車造成不良示範深感泡歉。

▲四湖鄉溪底村村長吳啟銘在大雨前獲報水門堵塞緊急出門巡視未戴安全帽，遭民眾攔車報警，嗆聲「這樣也在當村長」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



民眾於《黑色豪門企業》貼文指出「雲林縣四湖鄉自強路上，溪底村村長騎乘公務車蛇行未戴安全帽酒駕，差點造成碰撞報警後逃逸」；並附上兩段影片及照片，影片中一開始錄影的男子就用台語對著機車騎士質問「你吃酒喔？母湯吃酒啦！你幹嘛！來！停著停著！吃酒喔！來來來來，看你騎車騎成這樣！報警報警！」「這種個可以當村長啦！來大家看一下！」。

▲四湖鄉溪底村村長吳啟銘在大雨前獲報水門堵塞緊急出門巡視未戴安全帽，遭民眾攔車錄影PO網。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



昨（19）日溪底村村長吳啟銘受訪表示，當時因接獲鄉親通報水門有堵塞情況，且天氣轉陰恐要下大雨，急急忙忙趕往巡水門，返回途中遇到一輛自小客車突然攔車，男駕駛一下來就直指是否酒駕，因口氣及態度明顯非良善，故並未多做回應，僅表示「好，叫警察」；未料不久下起小雨，自小客車兩人表示要上車等警察來，因沒有雨衣，所以告知對方有問題可到村辦公處，隨即離開。

警方到場後雙方均已離場，但警方仍前往村辦公處對吳姓村長進行吹氣酒測，酒測值為0，對於未戴安全帽情事村長亦坦承因急忙出門，確實沒戴。警方以《道路交通管理處罰條例》依法舉發，並呼籲民眾，若遇見可疑或危險駕駛行為，請通報110，切勿逕自攔車，否則控涉及「強制罪」。

▲溪底村村長吳啟銘在大雨前獲報水門堵塞，騎乘公務車緊急出門巡視未戴安全帽，遭民眾攔車報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）