一秒就到法國左岸　藍晒圖文創園區創意科技跨界再進化　

▲台南藍晒圖文創園區跨界合作新亮點，與統一左岸咖啡館攜手合作，讓左岸咖啡館實體館首次來到台南開館，進駐藍晒圖文創園區設置快閃店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南藍晒圖文創園區跨界合作新亮點，與統一左岸咖啡館攜手合作，讓左岸咖啡館實體館首次來到台南開館，進駐藍晒圖文創園區設置快閃店之外，還有結合虛擬實境的吸睛外牆彩繪，邀請民眾拿起手機一掃，即刻身處實景與插畫互動，彷若真的走入左岸咖啡館般，駐足遙望窗外的巴黎鐵塔，享受品飲一杯咖啡香的片刻時光！

走進館內，空間的裝潢融合法式木質地板、立體鑲邊的牆面及迷人金屬色澤，營造出獨特的法式浪漫氛圍。玻璃櫥窗提供了絕佳的打卡場景，讓來賓能夠盡享拍照的樂趣。循著牆面上的時間軸指引來到2樓，可以親手翻閱左岸咖啡館品牌不同年份推出的經典產品包裝，走入時間軸挑戰記憶，同時喚起美好回憶。

此外，延續左岸咖啡的人文風情及結合台南在地的豐富內涵，邀請臺南六家獨立書店選書，將咖啡與閱讀相結合，創造出咖啡、書籍和影像交織的人文空間，展現品牌對在地書店的支持。

最令人驚豔的是全新外牆壁畫，其設計呼應了左岸的浪漫想像及藍晒圖園區透視裝置的創意，創造又一種風格浪漫的立體視覺效果，讓人穿梭巴黎塞納河左岸及台南藍晒。壁畫更結合了AR技術，現場只要對著彩繪外牆掃描，即可讓畫面動起來，提供強烈的沉浸感，還能進一步與插畫中的人物、貓咪及氣球互動，讓來園民眾不同時間來都可以有不一樣的互動效果。

文化局表示，文創園區的空間應用不再僅僅是品牌進駐、商品販售或工作坊的形式，而是透過不斷創新的空間應用方式，開創更多可能，為民眾帶來更新鮮豐富的文化體驗。

即日起至9月15日，左岸咖啡實體快閃店將在藍晒圖文創園區限時限地開放，歡迎大家前來體驗。

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