想逛LV遭拒！巴黎男怒「揮刀襲警」中彈命危　奧運治安亮紅燈

▲襲警事件發生後，警方在LV門前加派人力。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

巴黎奧運即將於法國登場，各國代表隊都已陸續抵達當地備戰，然而在距離鬧區香榭麗舍大道附近不遠的地方卻發生襲警事件。一名男子持刀攻擊警察，隨即遭到警方開槍反擊。兇嫌腹部中彈身受重傷，已被送往醫院搶救，目前當局尚未透露兇嫌身分。

根據《法國國際廣播電台》報導，法國內政部18日證實這項消息，據調查，該名男子在事發之前曾經前往香榭麗舍大道的LV精品店，但是被拒絕入店，因此報警要求警方介入。

警方指出，「男子見警察抵達後，拒絕讓警方檢查他的隨身包包，隨後揮刀逃逸，並在逃跑過程中攻擊1名警察。」該名警察的耳朵、頸部和鎖骨都受傷。警方隨即開槍反擊，而兇嫌腹部中彈，受到重傷，目前仍未脫離險境。

當地民眾表示，這已經是1周內的第3起持刀傷人事件，擔憂可能會對即將前來巴黎觀賞奧運的遊客產生影響，但他仍然保持樂觀，希望本屆奧運能夠順利舉辦。

巴黎奧運將於26日開幕，目前法國已經進入最高警戒狀態。從18日起，當局已經12區至13區的托比亞克橋（Pont de Tolbiac）沿著塞納河至加里利亞諾橋（Pont du Garigliano），部署反恐警戒線。

反恐警戒線又被稱為「灰色地帶」，如果未持有奧運通行證或是居民、遊客QR-Code，則無法進入。除此之外，對於車輛通行也有嚴格的規定，只有擁有個人停車位的居民、救護車和貨車可以通行，但也需要接受定期檢查。