崑大視傳系「聲音盒子複合音棒夾具」　日本東京設計創意發明展奪金

▲崑山科技大學由視覺傳達設計系鄭明輝副教授領軍，帶領學生以「聲音盒子複合音棒夾具」奪下日本東京設計創意暨發明展金牌，彰顯該校在設計與創新領域的卓越實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024第11屆日本東京設計創意暨發明展由世界發明智慧財產聯盟總會主辦，於7月5日至7日在東京Ariake Garden Conference Center隆重舉行，崑山科技大學由視覺傳達設計系鄭明輝副教授領軍，帶領學生以「聲音盒子複合音棒夾具」奪下金牌，彰顯該校在設計與創新領域的卓越實力。

日本東京設計創意暨發明展匯聚了來自世界各地的設計與發明愛好者，展示了眾多創意和革新之作，崑山科大以「聲音盒子複合音棒夾具」奪金，獲得各界關注。該創作的靈感來自於數位時代3C產品普及對孩子感知力、想像力及創造力發展的限制，故團隊創造了一款音像學習裝置，旨在啟發孩子通過實際操作來探索聲音，這不僅是玩具及樂器，更是一個教育工具，幫助孩子在遊戲中學習音樂基礎，提升對聲音感知的敏感度。

特別的是，該創作是由鄭明輝副教授所帶領的跨校團隊共同完成，包括崑山科大視傳系三年級王儷頤、林凱燕、視傳所碩一生楊竹玉、呂宥瑩、瀨戶亞海，及米秝文創公司工程技師鄭喻文、國立台南大學附屬高級中學二年級謝沂娗，以及台南市立崇明國民中學二年級張芯甄。這支跨校合作的團隊通過不懈努力和創新精神，將一個靈感變成了現實，並在國際舞台上獲得了高度認可。

鄭明輝副教授表示，這款裝置讓家長和孩子及同伴可以共同創造各種有趣的聲音與旋律，增進親子互動。該裝置開啟了一個充滿可能性的聲音世界，讓孩子在探索中成長，不僅減少了對3C產品的依賴，也培養了未來的創造者，讓孩子在自然互動中發展音樂才能。這款裝置主要應用於音像認知練習，透過機構設計，可同時適用於片狀與棒狀的發音材料，使使用者能夠靈活運用各種材質進行聲音實驗，並通過音訊放大，讓操作者獲得良好的聲音練習成果。

值得一提的是，過去鄭明輝副教授已是國際發明展的常勝軍，曾在「2020日本真夏設計、創意暨發明展(JDIE)」，以「視覺空間邏輯訓練教具及其使用方法」一作榮獲金牌與澳門發明協會特別獎；2019年參與高雄KIDE國際發明暨設計展以「空Mellow－免插電擴音喇叭」作品奪金，2020年以「視知覺系統訓練輔具」與「背包」等作品榮獲一金一銀，2021年再以「藝術拼貼教材」獲金牌獎，連3年在同一發明展中得獎，展現精湛的創新實力！