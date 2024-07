川普遇刺「背後詭異女」大有來頭？　FBI回應了

▲川普槍擊當下,後方女子(紅圈者)引起關注 。(圖/路透)

記者葉國吏/綜合報導

共和黨參選人、美國前總統川普(Donald Trump)13日遭槍擊暗殺未遂,震驚全世界。事發當下,一名坐在川普後方的女子,因可疑行為引起網路討論,如今該名女子身分遭起底,疑似為FBI探員簡妮迪古塞比(Janeen DiGuiseppi),對此FBI也有回應了。

川普13日在演說時,忽然槍聲響起,被子彈掃過的川普緊急摀著耳朵,現場尖叫聲連連。而根據媒體影片顯示,一名坐在川普正後方的女子行為可疑,她穿露肩白色上衣、戴黑色墨鏡,聽到槍聲當下她蹲下來,接著起身拿起手機拍攝,過程相當冷靜

這名神祕女子的身分遭起底,媒體人兼網路名人唐盧克雷(Dom Lucre)今(19日)在X平台轉發一段抖音影片,指出該名女子是FBI內部威脅辦公室助理主任簡妮迪古塞比。

不過根據《每日郵報》指出,FBI已經嚴正否認此說法,「社交平台上流傳的有關FBI高管在賓州巴特勒集會的猜測絕對是錯誤的。需要澄清的是,該女子不是蒂吉塞比,她也沒有參加造勢會。」因此,影片中這名女子的真實身分仍然是個謎。

Another coincidence ???????????? here's Janeen Diguiseppi, assistant director director to the FBI, sitting directly behind Trump at the Butler rally when he was hit! She never budged when he went to the ground but took pics. ???????????????? pic.twitter.com/T105B7GMOX