川普遇刺「背後詭異女」大有來頭？　FBI回應了

▲川普槍擊當下，後方女子（紅圈者）引起關注 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

共和黨參選人、美國前總統川普（Donald Trump）13日遭槍擊暗殺未遂，震驚全世界。事發當下，一名坐在川普後方的女子，因可疑行為引起網路討論，如今該名女子身分遭起底，疑似為FBI探員簡妮迪古塞比（Janeen DiGuiseppi），對此FBI也有回應了。

川普13日在演說時，忽然槍聲響起，被子彈掃過的川普緊急摀著耳朵，現場尖叫聲連連。而根據媒體影片顯示，一名坐在川普正後方的女子行為可疑，她穿露肩白色上衣、戴黑色墨鏡，聽到槍聲當下她蹲下來，接著起身拿起手機拍攝，過程相當冷靜

這名神祕女子的身分遭起底，媒體人兼網路名人唐盧克雷（Dom Lucre）今（19日）在X平台轉發一段抖音影片，指出該名女子是FBI內部威脅辦公室助理主任簡妮迪古塞比。

不過根據《每日郵報》指出，FBI已經嚴正否認此說法，「社交平台上流傳的有關FBI高管在賓州巴特勒集會的猜測絕對是錯誤的。需要澄清的是，該女子不是蒂吉塞比，她也沒有參加造勢會。」因此，影片中這名女子的真實身分仍然是個謎。