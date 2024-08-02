美媒：賀錦麗比川普敢言支持台灣

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

文／中央社

將代表民主黨競選美國總統的副總統賀錦麗，實質外交經歷不多，她對中國政策的看法僅能從過去發言紀錄來論斷。華爾街日報指出，相較於要台灣付保護費的前總統川普，賀錦麗在對台方面將追尋總統拜登的步伐，敢言支持台灣。

出身於加州司法體系的賀錦麗（Kamala Harris）在一屆聯邦參議員期間，以司法與人權事務為重心。2021年擔任副總統開始接觸外交，由於相關發言與政策紀錄有限，美國輿論界好奇她對對外事務的看法，特別是美中關係。

華爾街日報（Wall Street Journal）根據華盛頓與北京國際政治學者意見分析認為，賀錦麗若擔任總統，將大幅借用拜登（Joe Biden）政府的中國政策思維，包括界定中國為美國顯赫地位的極權挑戰者，她過去的聲明與國會投票紀錄也顯示，相較於共和黨總統候選人川普（Donald Trump）專注於經貿，較重視中國人權與網路竊盜等議題。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究員麥艾維（Lily McElwee）認為，賀錦麗將延續拜登強化盟邦日本、韓國及區域國家對抗中國的戰略。她過去的公職角色形塑對外交事務的看法，包括重視人權與氣候變遷議題，並維持拜登時期與盟友的合作關係。

一位不具名的幕僚指出，賀錦麗擔任副總統期間4度出訪亞洲，見過美國在印太地區5個條約盟國的領袖。並率領代表團出席峰會，期間曾與中國國家主席習近平在曼谷會晤。她曾在多國首都確認美國對盟邦的承諾，在日本與菲律賓發表聲明，凸顯北京軍事經濟侵略行為。

幕僚強調，賀錦麗付出許多時間精力強化與印太地區盟邦夥伴的關係，這是美國超越中國整體策略的重要一環。

至於對台方面，相較於川普要台灣付保護費，賀錦麗追隨拜登步伐，更敢言對台灣的支持。任職副總統時，曾於2022年與時任副總統的現任總統賴清德在宏都拉斯碰面。她也曾在去年底於日本重申美國將持續支持台灣防衛能力，這符合美國一貫的政策。

賀錦麗曾在2019年角逐民主黨總統提名，當時她表示，如果執政將在氣候變遷等國際議題上與中國合作，但美國不會無視侵犯人權的問題。在當時出版的自傳中，她呼籲投入更多警力阻絕來自中國的芬太尼，並認為中國的網路攻擊猶如轟炸機空襲美國城市。

賀錦麗對中國的經濟政策較不明確，她曾在副總統候選人辯論時直言，川普對中國的經貿戰失敗，但拜登政府延續川普對中國的關稅政策。另一方面，她和川普一樣都反對跨太平洋夥伴協定（TPP），她和川普在對中經濟上有何政策差異還難以斷言。