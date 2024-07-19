挺技職！　台鹽贊助中餐技能競賽推廣健康烹飪新「煮」意

▲台鹽公司贊助含碘鹽、塩麴等多款調味品，支持全國技能競賽中餐烹飪類菁英選手圓夢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由勞動部勞力發展署技能檢定中心主辦的「第54屆全國技能競賽」，7月17日至20日在南港展覽館盛大舉辦，台鹽公司響應賽事，特別贊助多款特色鹽品，支持全台各地中餐烹飪類菁英選手們，在圓夢的舞台上發光發熱。

全國技能競賽是國內青年技能賽事最高殿堂！台鹽公司以行動力挺技職產業人才，贊助含碘海鹽、氟碘鹽、無碘鹽、美味含碘鹽、鮮選我塩麴、以及鮮選我頂級黑豆鹽麴厚醬油等特色調味品，提供給現場中餐烹調類選手們使用。同時，也在會場展示調味品專區，介紹碘鹽及萬用調味料塩麴，並向民眾分享如何挑選最適合自己的好鹽。

台鹽公司推薦5款台灣製造的優質罐裝鹽，滿足不同需求。減鈉50%的減鈉含碘鹽，以鉀取代部分鈉含量，低鈉高鉀的特性非常適合飲食清淡的銀髮族。美味含碘鹽減鈉30%，鹹度適中，在享受美食的同時保持鉀鈉平衡，健康無負擔。氟碘鹽推薦給學童及牙齒矯正族群，搭配正確刷牙習慣，有效防蛀。無碘鹽不含碘，適合需控制碘攝取的飲食計劃對象，避免攝取過多碘引起的不適。含碘海鹽成分天然無添加，是健康飲食中不可或缺的調味品。健康從選對鹽開始，身為國內唯一製鹽的調味品專家，台鹽公司致力於提供高品質的鹽產品，全面守護您的健康。

▲台鹽公司於全國技能競賽會場上設立專區，與民眾分享萬用調味料塩麴與碘鹽知識。

碘是人體無法自行合成的必要營養素，對於甲狀腺功能運作至關重要，據衛福部國健署統計，台灣超過半數的人口有缺碘現象，是國民健康重大議題。食用碘鹽是目前最方便的補碘方法，台鹽公司自民國56年起配合政府全面性食鹽加碘政策產製含碘食用鹽，並陸續推出如減鈉含碘鹽、氟碘鹽、含碘海鹽等多款機能性鹽品，提供消費者視需求選購，台鹽公司邀請大家吃鹽注意多一「碘」，健康生活零缺「碘」。

台鹽公司表示，除了供應民生用鹽以外，台鹽也順應市場需求，陸續推出鮮選我系列塩麴、香菇塩麴風味料、鰹魚塩麴風味料、頂級玫瑰鹽醇釀醬油、頂級黑豆鹽麴厚醬油等研發創新特色調味品，台鹽期待能藉由優良的品質，成為最值得信賴的調味品專家，滿足當代多元烹飪與飲食需求。本次以贊助全國技能競賽，持續促進產官學三方合作，推動共好，同時力挺技職新秀實踐夢想，藉由深化餐飲業學生用鹽教育做起，將碘鹽觀念向下紮根，進一步帶動消費者關注食用含碘鹽的議題，台鹽公司以好鹽守護民眾健康，為消費者提供更安心、健康飲食選擇，實踐全人健康新主義理念。