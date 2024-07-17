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30歲富二代愛喝咖啡、吃甜點！慘罹食道癌　醫曝1症狀快就醫

▲▼營養師分享咖啡3大好處 。（圖／示意圖／達志影像）

▲愛喝咖啡、茶，高雄男長年胃食道逆流，意外罹患食道癌。（圖／示意圖／達志影像）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名30多歲男子因工作壓力大，加上天天喝咖啡、茶，愛吃甜點等，長年胃食道逆流，但只要身體不適，他就吃胃藥改善，直到一次健檢時，才意外發現食道處竟有息肉。男子後續被證實罹患食道癌，但所幸發現得早，接受手術後根治，但醫生也提醒，若吃藥也無法改善胃食道逆流就應快就醫檢查，另也需調整日常飲食及生活型態。

收治病患的義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫指出，這名30多歲的男子是建築業富二代，因為工作壓力大，雖然沒有酗酒，但天天喝4、5杯咖啡或茶，平時也很愛吃甜點，導致長年胃食道逆流。但只要出現症狀時，他總是吃胃藥緩解不適，不以為意，直到健檢時意外發現他的食道與胃的交界竟出現息肉。

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▲▼ 義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫。（圖／記者賴文萱翻攝）

經病理切片後，證實男子是食道癌一期，所幸發現得很早，後續透過內視鏡下黏膜剝離術，就像削蘋果皮一樣，把突出物切掉，後續將病兆送檢確認後，確定完全乾淨，順利根治康復。

王文倫說，許多人出現胃食道逆流症狀，都習慣吃胃藥解決，但這治標不治本，雖然胃藥可抑制胃酸，但胃裡還有膽汁，膽汁長期逆流也會刺激食道，可能誘發巴瑞特氏症，也就是食道癌癌前病變，接著轉變成食道癌。

事實上，食道癌分為食道腺癌及鱗狀細胞癌，9成的食道癌屬於鱗狀細胞癌，主要跟菸酒檳榔有關，食道腺癌雖然比較少見，這長期胃食道逆流的人口越來越多，因此也有逐漸增加的趨勢。

頭痛,腦中風。（圖／達志示意圖）

▲要徹底改善胃食道逆流及預防食道癌，需從日常飲食及生活型態上一起調整。（圖／示意圖／達志影像）

王文倫提醒，若長期有胃食道逆流症狀，吃藥也無法改善，就應該就醫檢查，有需要就接受內視鏡胃鏡檢查追蹤，像該名病患因為健檢發現食道癌，早期發現就可透過微創手術治療，不需開胸剖腹、切掉很長一部分的食道，約1個月就能傷口就能恢復，不用擔心影響生活品質，復發風險也很低。

不過，王文倫也說，要徹底改善胃食道逆流及預防食道癌，需從日常飲食及生活型態上一起調整，才能防止再度復發，並定期約3-5年做檢查，減少食道癌病變的風險。

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