屏東獨居男肝癌過世！喪葬及醫療費陷困頓　枋寮警+善心人協助

▲東海派出所長藍清輝發動捐助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉單身的李姓鄉民，靠臨時工為生，經常有一餐沒一餐，生活困苦，日前身體不適，就醫檢查，罹患肝癌過世，後事由收入微薄的胞兄等人協助處理，面臨龐大的喪葬及醫療費用，讓李家陷入困頓，枋寮警分局員警得知，出手協助。

枋寮分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱日前透過民間友人尤秀卿得知滿洲鄉50歲李姓鄉民，近日因敗血性休克不幸過世。

經警方了解，單身的李民生前獨居，並從事臨時工作維生，微薄收入常有一餐沒一餐，前陣子因身體不適至醫院檢查，卻發現是肝癌末期，經過數月治療後仍回天乏術。

他的哥哥及嫂嫂也以打臨工維生，育有兩子，收入有限，依靠社會補助過活，如今要處理他的後事，備極辛苦，生活難以維持生計。

藍所長得知後自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、鄭延成、鄭繼宸、鄭欣榮、蘇財福、洪進旺、黃進成、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、劉財發、黃慶春、陳柏融、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳其鋒、夏苡明等人，共同捐助新臺幣2萬6,000元，盼微薄之捐助有助他家暫度難關。

枋寮分局長林俊雄表示，所長藍清輝帶領所內同仁，不僅發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決困難，足資同仁表率，殊值嘉勉。