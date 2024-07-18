臺東縣推動部落民宿合法化　盼增50業者完成登記

▲臺東縣府持續推動部落民宿合法化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為提升原住民部落民宿合法化，促進原鄉地區觀光發展，臺東縣政府持續6年推動原住民部落地區民宿合法，巡迴下鄉辦理民宿合法化輔導說明會，今年目標新增50家業者完成民宿設立登記，希望協助業者順利取得合法民宿經營權，永續維護臺東縣的觀光服務品質。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府近年來積極推動「部落旅遊」、「部落食尚」等政策，希望原鄉青年返鄉創業，帶動部落經濟，不過，臺東部分部落因歷史因素和土地限制無法取得合法登記，讓民宿業者感到困難；原住民族文化一直以來都是臺東縣重要觀光旅遊特色，部落擁有絕佳美景、特色文化、以及各種在地性體驗行程。

臺東縣政府會持續推動民宿合法化，協助業者順利取得合法民宿經營權，永續維護臺東縣的觀光服務品質。今年縣府會繼續推動這項輔導計畫，協助更多部落民宿業者取得結構安全鑑定證明和消防安檢設備等必要的行政文書，以便順利申請合法民宿設立。

臺東縣政府交通及觀光發展處指出，截至今年6月30日，已有74家部落地區民宿取得合法登記，而在該計畫放寬條件，允許建築結構安全鑑定證明替代建築使用執照，今年目標是新增50家業者完成登記。縣府還特別在說明會後，委託專業技師團隊積極展開輔導作業，幫助更多部落民宿順利取得合法證件，提升旅宿產業的合法化和安全化。