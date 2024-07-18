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社會 社會焦點 保障人權

屏東阿北屏出門失聯18小時　遠親發現他在海邊堤防騎車

▲潮州分局竹田所所長盧智勝等3人會同熱心民眾找到邱姓阿北 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州分局竹田所所長盧智勝等3人會同熱心民眾找到邱姓阿北。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉80歲邱姓阿北騎機車外出在屏南地區迷航18小時、150公里，潮州警分局會同民眾熱心協助，終於在林邊鄉海邊崎峰海邊堤防找到阿北，家屬非常感激警方全力協助。

▲潮州分局竹田所所長盧智勝等3人會同熱心民眾找到邱姓阿北 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州分局竹田所所長盧智勝等3人日前接獲竹田鄉邱姓阿北失蹤報案，經了解，80歲的阿北12日17時許騎機車自家出門後就音訊全無，因沒有攜帶通訊工具且有失智情形，家屬遍尋不著，趕緊向警方報案。

潮州警方接獲報案後沿途調閱監視器，發現他於13日5時出現於枋寮鄉、10時出現在東港地區，所長盧智勝、警員陳宗賢、警員盧俊宏3人兵分三路前往枋寮、林邊、東港地區尋找，盧所長也將他可能出現位置告知其家屬及前來關心的洪宗麒議員，家屬及洪議員也一同加入尋找的行列。

13日12時許終於接獲家屬來電，表示已經在林邊鄉崎峰海邊堤防找到人。原來阿北的遠親住在林邊鄉崎峰村，得知他失蹤並可能在附近的消息，中午外出時恰好發現他在海岸堤防邊騎車，馬上通知家屬。

事後洪姓議員及家屬讚許警方提供其可能去向及位置的線索，不至於大海撈針，另家屬表示，父親失智且未曾到過林邊，竟騎車橫跨屏東、九如、潮州、竹田、枋寮、東港、林邊等地，歷經18小時的百里迷航，這次能夠順利尋回，萬分感謝大家的幫忙及警方的協助。

潮州分局長林明波對於員警積極尋找失蹤人口精神表示嘉勉；另呼籲不論是家中有老年人、幼童或是需要特別照護的家人時，都須多加留意，也盡量不要讓他們獨處，以免造成意外，或是戴上能識別身分及留有家屬電話的手環，若不慎走失時，可讓熱心民眾或警察第一時間就能通知家屬，讓他們能安全地返家。

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