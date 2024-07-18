海端聯合所所長布達　新任所長姪女拉小提琴祝賀

▲新任所長姪女拉小提琴祝賀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣警察局關山分局海端聯合所辦公室內，於18日10時20分許，傳來悠揚的小提琴聲，原來是新任所長張能為的「親屬團」，姪女別開生面的以琴聲迎接其新官上任，拉小提琴祝賀。

隨後由分局長鍾國楨主持「卸新任所長布達典禮」，臺東縣議會議員張全馨嵐、議員楊清順、海端鄉長胡金至、代表會副主席余瑋廷、代表胡天國、海端消防分隊小隊長謝政廷、地方仕紳及親友團約30人蒞所觀禮，典禮簡單隆重且熱絡。

新任所長張能為自基層做起，擔任過行政警察及刑事警察小隊長，資歷非常完整，且於海端鄉向陽及利稻等所服務過，所以對於地方的治安及交通等型態非常了解，定能勝任長官交付之任務，成為守護鄉里的「土地公」。

臺東縣警察局關山分局海端聯合所於18日10時30分，於後方廣場辦理「卸新任所長布達典禮」，由分局長鍾國楨布達派令，宣布所長張能為正式走馬上任。

所長張能為58歲，專四期畢業，77年乙等特考及格，108年在中央警察大學警佐班第39期結業後晉升巡官，有36年都在關山警察分局服務，曾擔任過向陽及利稻派出所所長，期間工作認真積極且負責。

鍾國楨主於致詞中表示，基於地方特性及警力需求，將海端、初來及龍泉等分駐(派出)所聯合辦公，所以目前海端分駐所稱為「海端聯合所」。張所長警界服務資歷非常完整，對於登山也特別在行，可謂文武雙全，非常優秀，足以擔任所長一職。而且對於山區地形地物又非常熟悉，絕對可以帶領同仁做好守護民眾及打擊不法之工作，讓鄉民都能過上安居樂業的好日子。語畢，現場賓客皆抱以熱烈掌聲表示認同與肯定。