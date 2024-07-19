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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋花蓮服務處開張　酸傅崐萁獨裁「讓人民誤會花蓮靠他才會好」

▲▼沈伯洋花蓮服務處剪裁。（圖／沈伯洋辦公室提供）

▲沈伯洋花蓮服務處剪綵。（圖／沈伯洋辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委沈伯洋今（19日）舉辦花蓮服務處成立茶會，宣示接任民進黨花蓮地區服務工作，民進黨副秘書長何博文、立委陳培瑜、花蓮縣信賴台灣之友會及花蓮民進黨黨公職代表都出席。沈伯洋致詞時指出，從中央爭取更多資源來經營及改善花蓮民生環境，將會是他接下來的重點工作。他也表示，自己在花蓮詢問「傅崐萁為花蓮做了什麼」，得到答案常常是中央早就做的，卻讓花蓮人誤以為是傅崐萁帶進來的，這是獨裁者們的共通之處。

沈伯洋致詞時強調，中央角度、在地服務，讓民眾在地找得到、中央看得到，未來沈伯洋花蓮服務處將與花蓮縣信賴台灣之友會辦公室合署辦公，提供花蓮鄉親最全面的服務量能。

何博文致詞表示，現場聚集了很多在花蓮打拚的夥伴、在地鄉親，他代表民進黨主席賴清德致意，感謝大家一路以來為台灣的民主打拚、支持民進黨。花蓮是非常艱困的選區，但大家守護台灣、捍衛台灣，即使過去遇到很多阻礙，還是持續共同努力，所有黨公職非常努力。沈伯洋來到花蓮，就是希望延續認真耕耘的心情，他也對沈伯洋很有信心。

沈伯洋表示，自己從台北來到花蓮，總會覺得花蓮是很美麗的地方，大地震後團隊開始在花蓮投入服務後，發現花蓮在地震後整體的氣氛「很悶」，成立服務處也是要讓大家知道，有一群人這麼關心花蓮，希望花蓮的「氣」可以再起來，也希望榮耀可以再回來。

談到長期關注國家防衛議題，沈伯洋表示，花蓮為中國觀光客熱門旅遊景點，是中國積極以經逼政的重點地區；且花蓮沿海深水海域，具備潛艦作戰的軍事價值，佳山基地更是國防重要單位。因花蓮重要的國防戰略地位，如何資源配置得合理與正當，更成為重中之重。要從中央爭取更多資源來經營及改善花蓮民生環境，將會是他接下來的重點工作。

沈伯洋更指出，從歷史的角度來看，可以看到獨裁者們的共通之處就是讓當地的經濟狀況惡化，讓當地人誤以為只有信任獨裁者才能讓地方變好。自己在花蓮詢問「傅崐萁為花蓮做了什麼」，常常得到的答案是中央早就在做、每個縣市都在做的，卻讓花蓮人誤以為是傅崐萁帶進來的。

沈伯洋感嘆，花蓮有漂亮的山水，有農業、加工業、觀光業，很容易可以跟其他地方產生連結，讓這個連結斷掉的，正是傅崐萁。他認為要砍掉傅崐萁加諸在花蓮上的鎖鏈，希望服務處除了在地服務，也可以搭起橋樑，讓資訊流通、讓花蓮可以藉由這個機會走向繁榮、走向國際。
 

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